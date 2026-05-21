Japonya tatili ne kadar tutar 2026? 10 günlük Japonya maliyeti

Tokyo'nun ışıltısı, Osaka’nın eğlencesi, Kyoto’nun tarihi tapınakları…

Suşi, ramen ve matcha...

Tarihi ve mutfak ültürüyle son yılların en popüler seyahat rotalarından biri haline gelen Japonya, 2026’da da turist akınına hazırlanıyor.

Özellikle sosyal medyada paylaşılan Japonya videoları, Türk turistlerin de radarında.

Japonya seyahati planlayanların aklındaki ilk sorulardan biri ise şu: "10 günlük Japonya tatili ne kadar tutar?"

Uçak bileti, otel, şehir içi ulaşım, yemek, alışveriş ve gezilecek yerler düşünüldüğünde bütçe hesabı yapmak büyük önem taşıyor.

Özellikle döviz kurundaki değişimler nedeniyle vatandaşlar, seyahat planını netleştirmeden önce ortalama maliyeti öğrenmek istiyor.

Peki; Japonya tatili ne kadar tutar? 2026 yılında 10 günlük bir Japonya tatilinin maliyetini üç aşağı beş yukarı hesapladık.

JAPONYA TATİLİ MALİYETİ 2026 (10 GÜNLÜK)

ChatGPT ile yapılan hesaba uçak bileti, otel, şehirler arası ulaşım, günlük 3 öğün yemek, içecekler, tatlılar, tapınak ve müze girişleri, tematik kafeler ve hediyelik eşya harcamaları da dahil edildi.

İstanbul - Tokyo gidiş dönüş uçak bileti 38.000 – 55.000 TL

9 gece otel konaklaması 45.000 – 80.000 TL

Şehirler arası hızlı tren (Shinkansen) 12.000 – 18.000 TL

Metro ve günlük ulaşım 4.000 – 6.000 TL

Günlük 3 öğün yemek 18.000 – 30.000 TL

Kahve, matcha, tatlı ve atıştırmalıklar 5.000 – 8.000 TL

Tapınak, müze ve gözlem noktaları 4.000 – 7.000 TL

Anime / tematik kafe deneyimleri 3.000 – 6.000 TL

Hediyelik eşya ve alışveriş 8.000 – 20.000 TL

Toplam: Ekonomik bir gezi 130 bin lira civarında hesaplanırken orta segmentli bir tatil ise 170-200 bin lirayı bulabiliyor.

*Mayıs 2026 verileri ile hesaplanmıştır.