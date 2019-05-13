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Japonya yeni hızlı trenini test etti

Şimdiye kadar üretilen en hızlı mermi trenin testlerin 3 yıl sürecek.

AA & Ensonhaber | 13.05.2019 - 11:57..
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Japonya, 400 km/s hıza erişebilen dünyanın en hızlı “mermi tren”i Shinkansen serisi trenin ALFA-X versiyonunun testlerine geçtiğimiz hafta başladı.

2030 yılında operasyonel yetkinliğini tamamlayıp hizmet vermesi beklenen trenin, ulaşacağı ilk hız ortalaması olan 360 km/s ile Çin’in rekortmen treni Fuxing’i de geride bırakması bekleniyor.

SİVRİ BURUNLU

İlk olarak 280 kilometre mesafedeki Sendai ve Aomori şehirleri arasında test edilecek olan ALFA-X, 10 vagona ve uzun, sivri bir buruna sahip.

Japonya, geçtiğimiz sene Shinkansen N700S modelinin testlerine başlamıştı. Bu modelin 2020 yılı itibarıyla kullanıma açılacağı ve Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda kullanılacağı açıklanmıştı.

Japonya yeni hızlı trenini test etti

En fazla 300 km/s hıza erişebileceği açıklanan N700S’den yeni bir hız rekoru beklenmiyor.

REKOR HIZ 603 KM

Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız 603 km/s ile yine Japon Demiryollarına ait. Ancak bu sürüş test amacıyla yapılmış ve sonrasında böyle bir hız kaydedilmemişti.

Japonya yeni hızlı trenini test etti

CNN International'ın haberine göre Maglev adıyla bilinen bu tren, manyetik levitasyon denilen yöntemle çalışıyor. Yani tren manyetik alanın dışında, raylarla teması kesilerek mevcut hızı sayesinde havada kalarak ilerliyor. Böylelikle sürtünmenin oluşturduğu yavaşlatıcı etki en düşük seviyeye indirilmiş oluyor.

Japonya yeni hızlı trenini test etti

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