Japonya'da koronavirüs vakaları 4 bini aştı

İspanya Dışişleri Bakanı, ülkesindeki iki özerk yönetim tarafından satın alınan solunum cihazlarının Türkiye'nin gösterdiği 'dayanışma' sonucu İspanya'ya ulaştırılacağını açıkladı.

İspanya, 'Türkiye'nin dayanışma ve jestine' teşekkür etti

6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferleri, saat 21.00'e kadar yapılacak.

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İspanya’da korona vakası görülmeyen tek kasaba: Zahara

Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası, şu ana kadar ülkede koronavirüs vakasının görülmediği tek bölge oldu.