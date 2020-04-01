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Japonya'da sosyal mesafe kuralı

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni personeli, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.

Haber Merkezi |
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Japonya'da sosyal mesafe kuralı

Koronavirüs salgınından korunmak için kişisel temizlik kadar, toplu alanlardan uzak durmak da büyük önem arz ediyor.

Hem yetkililer, hem de uzmanlar, sosyal mesafenin önemine vurgu yapıyor. Sosyal yaşamda diğer kişilerle teması azaltmak için bu mesafenin en az 1 metre olması gerektiği belirtiliyor.

MESAFELİ OTURMA DÜZENİ

Bunun son örneği Japonya'da yaşandı. Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nda (MEXT) göreve yeni başlayacak personel için tören düzenlendi.

Maske takan personelin oturma düzeni için de aralarda boşluklar bırakıldı. Böylece koronavirüsün bulaşma ihtimali en aza indirildi.

Japonya'da sosyal mesafe kuralı

JAPONYA'DA SON DURUM

2 bin 229 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 66 kişi hayatını kaybetti. Grafiklere de yansıyan verilere göre, Japonya'da vaka sayısının, her geçen gün arttığı görülüyor.

Japonya'da sosyal mesafe kuralı

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