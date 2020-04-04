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Japonya'dan dünyaya ilaç yardımı

Japonya, ülkelerinde üretilen Avigan isimli grip ilacını, telep eden ülkelere ücretsiz vereceğini açıkladı.

AA |
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Japonya'dan dünyaya ilaç yardımı

Koronavirüs salgını tüm dünyayı sarmışken, dünya çapında tüm medikal firmalar ve sağlık kuruluşları, salgın için ilaç ve aşı bulma uğraşında.

Henüz aşı ve standart bir tedavi yöntemi bulunamamasına rağmen, şimdiye kadar enfekte hastaların iyileşmesi için kullanılan belli başlı ilaçlar var.

Bu ilaçlardan bazılarının, koronavirüs tedavisinde olumlu netice verdiği gözlemleniyor.

O ilaçlardan biri de Japon bir firma tarafından üretilen Avigan isimli grip ilaç.

JAPONYA ÜCRETSİZ DAĞITACAK

Japon Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Avigan isimli ilacın isteyen ülkelere ücretsiz dağıtılacağını duyurdu.

Suga, talep gönderen ülkelerle temaslarını sürdürdüklerini vurgulayarak, ülkelere hem bedelsiz hem de ihtiyaçları miktarınca ilaç göndereceklerini de ifade etti.

Japonya'dan dünyaya ilaç yardımı

OLUMLU ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Haberde, Avigan'ın etki ve güvenlik kapsamlı laboratuvar testlerinin Japonya'da sürdüğü, Çin'deki araştırmalarda da koronavirüse yakalanmış kişilerin testlerinde olumlu etkisini gösterdiği kaydedildi.

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