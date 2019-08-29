Jennifer Lopez'den direk dansı itirafı

Yeni filmi "Hustlers" için çok çabalayan ve bu proje için direk dans dersleri alan Jennifer Lopez o süreçte yaşadıklarına dair samimi itiraflarda bulundu.

"ADETA BİR DİŞ İPİ"

‘It’s My Party’ adlı dünya turnesi kapsamında 38 konser veren ve toplamda 54.7 milyon dolar kazanan ünlü şarkıcı, 13 Eylül’de gösterime girecek olan ve bir striptizciyi canlandırdığı filmin çekimleriyle ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti. Film çekimlerine ilk başlarken g-string giymekte zorlanan Lopez, "Ben asla böyle bir şey giymem. Oraya adeta bir diş ipiyle çıkıyor olacağım" dedi.

Ancak Lopez daha sonrasında bir sanatçı olarak bu kibrini yenmek zorunda olduğunu düşünüp g-string’i giyerek çekimlere başadığını söyledi. Bu gerilimi atlatan ünlü şarkıcı, hemen direk dansı da yapmaya başladı.