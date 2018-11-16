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Jennifer Lopez'in külotlu pantolon takımı

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısına video klip çekerken görüntülenen Jennifer Lopez tercih ettiği kostümle şaşırttı.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 10:06..
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49 yaşındaki yıldız Jennifer Lopez geçtiğimiz günlerde yeni video klibinin çekimleri için bulunduğu Miami'de görüntülendi.

KÜLOT PANTOLON TAKIM

Güzel yıldız bir dönem çok popüler olan ancak şimdilerde pek görmediğimiz iç çamaşırlarının pantolonlardan dışarı taştığı tarzı yeniden kullanmaya başladı. Lopez sahip olduğu düzgün fiziğe de güvenerek iç çamaşırını ve göbeğini sergilemekten çekinmedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez

Jennifer Lopez'in külotlu pantolon takımı

Jennifer Lopez'in külotlu pantolon takımı

Çekim ekibiyle şakalaşan ve oldukça neşeli görünen Jennifer Lopez fotoğraflarının çekilmesine de hiç aldırmadı. Bu cesur giyim tercihlerinin arkasındaysa sıkı bir antrenman düzeni yatıyor.

Jennifer Lopez'in külotlu pantolon takımı

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