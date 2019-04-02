Jeremy Corbyn PKK'lılarla bir araya geldi

Britanya Brexit sürecinde büyük bir krizi yaşıyor. İngiliz parlamentosu bu sorunu çözmek adına şu ana kadar hiç olumlu hamle yapmadı.

Ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de sorunun çözümü için somut adımlar atmayan isimlerden. Ancak söz konusu teröre destek olunca işler değişiyor.

TÜRKİYE'YE AKLIL VERMEYE KALKTI

Corbyn, Galler'de terörist başı Abdullah Öcalan'a destek isteyen PKK'lı provokatörleri ziyarete gitti. Burada terör örgütü PKK yandaşlarına destek olan Corbyn, terör elebaşı hakkında Türkiye'ye akıl vermeye kalktı.