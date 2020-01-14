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Jet Fadıl, HDP'nin binasını yaptıramadı

Jet Fadıl olarak tanınan Fadıl Akgündüz, kendi imkanlarıyla yaptıracağını belirttiği Siirt Belediyesi hizmet binasının kalan 5,5 milyon lira borcunu ödemedi, firma belediyeye icra takibi başlattı.

DHA | 14.01.2020 - 14:33..
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'Jet Fadıl' olarak tanınan iş adamı Fadıl Akgündüz, 2012 yılında Barış ve Demokrasi Parti'li (BDP) Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ile görüşerek, kendi imkanlarıyla hizmet binası yapacağını açıkladı.

2014 yılında hizmet binasını tamamlayan firma, Siirt Belediyesi araclığıyla ödemeyi Akgündüz'den almak için anlaşma yaptı.

Jet Fadıl, HDP'nin binasını yaptıramadı

7 MİLYONU ÖDEDİ, 5,58 MİLYONU KALDI

Bugüne kadar Akgündüz'den yaklaşık 7 milyon lira ödeme alan firma, kalan yaklaşık 5,5 milyon lira ödemeyi alamayınca Siirt Belediyesi'ne icra işlemi başlattı.

Jet Fadıl, HDP'nin binasını yaptıramadı

İCRA TAKİBİ BAŞLADI

Akgündüz'den uzun zamandır ödeme alamadığı için mağdur olduğunu anlatan firma yetkilisi Altan Akhan, "Siirt Belediyesi hizmet binası inşaat bedelinin Fadıl Akgündüz tarafından belediyeye ödemelerin yapılmamasından kaynaklı mağdur olduk. Uzun süredir iyi niyetle belediyeden ödeme yapılmasını bekliyorduk. Ancak ödeme yapılmadığından dolayı alacakları için Siirt Belediyesi'ne icra takibi başlattık." dedi.

Jet Fadıl, HDP'nin binasını yaptıramadı

Konuyla ilgili HDP'li Siirt Belediyesi'nden ise açıklama yapılmadı.

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