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Joana Sainz'in karnına havai fişek isabet etti, öldü

İspanyol ünlü şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. O anları, seyircilerden biri kaydetti.

DHA | 02.09.2019 - 15:01..
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İspanya'nın Las Berlanas şehrinde düzenlenen festivale katılan ünlü şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, 15 kişilik ‘Süper Hollywood Orkestrası’ ile birlikte katıldığı dans gösterisinde karnına saplanan havai fişek sonucu hayatını kaybetti.

Sainz, sahnede dans ettiği sırada havai fişek gösterisi başladı.

KARNINA İSABET ETTİ

Havai fişekleri fırlatan cihazın bozulması sonucu havai fişek, Sainz’in karnına isabet etti. Dans grubunun üyeleri, hemen Sainz’in yanına koştu ve sonrasında perde kapandı.

Sahnede havai fişek faciası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti İZLE

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Binlerce kişinin önünde bilincini kaybeden ünlü şarkıcı hemen hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Joana Sainz'in karnına havai fişek isabet etti, öldü

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