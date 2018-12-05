Johnson: Brexit yüzünden rezil olduk

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda 5 gün sürecek Brexit Anlaşması tartışmasının ilk gününde, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin milletvekili Dominic Grieve’in, kendi hükümetine karşı verdiği önerge 299’a karşı 321 oyla kabul edildi.

"HERKESİN DALGA GEÇTİĞİ BİR KONUMDAYIZ"

İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, dün yaptığı konuşmayla gündeme oturdu. Daha önce Brexit konusunda İngiltere Başbakanı May'le ters düşen ve görevi bırakan Johnson; Brexit nedeniyle "herkesin alay ettiği bir hükümet" haline geldiklerini dile getirdi.

11 ARALIK'TA BREXİT OYLANACAK

İngiltere ile AB arasında geçen ay varılan Brexit Anlaşması, 11 Aralık'ta Avam Kamarası'nda oylanacak. Anlaşma, parlamentoda bugünden itibaren 5 iş günü boyunca günde 8 saat tartışılacak.