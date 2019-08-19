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Johnson, Merkel ve Macron'la Brexit'i görüşecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit'i görüşmek üzere Almanya şansölyesi Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Merkel'le bir araya gelecek.

İHA | 19.08.2019 - 16:16..
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit'i hayata geçirme konusunda oldukça kararlı... Bunun için ilk hamlesini yapacak.

ÜÇLÜ BREXIT ZİRVESİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un sözcüsü, başbakanın bu hafta, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanule Macron'la görüşeceğini ve kendilerine Brexit mesajını ileteceğini bildirdi.

Johnson, Merkel ve Macron'la Brexit'i görüşecek

AÇIKLAMA YAPILDI

Sözcü, "Başbakan, G7 Zirvesi'nden önce Fransa ve Almanya liderleriyle telefonda yaptığı görüşmeleri, yüz yüze konuşmanın önemli olduğuna inanıyor. Liderler dış politika ve güvenlik meseleleri gibi konuları da görüşecekler, ancak Brexit ikili görüşmelerin önemli bir bölümünü oluşturacak." dedi.

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