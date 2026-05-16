Jose Mourinho, Real Madrid'e geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve ülkesinin takımlarından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun yeni adresi netleşiyor.

Portekiz Ligi'nde bu sezon hiç yenilmemesine rağmen 3. sırada yer alan Jose Mourinho, eski takımına geri dönüyor.

Jose Mourinho için İspanyol devi Real Madrid'in yeniden başına geçeceği iddiaları resmiyete kavuşuyor.

TEK ADAY KALDI

Marca'da yer alan habere göre, Portekizli teknik adam, Real Madrid'in listesindeki tek aday olarak kaldı.

Mourinho'nun, yüzde 99 Real Madrid'e geri dönmesi bekleniyor.

Jose Mourinho için resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılacağı belirtildi.

TAZMİNAT SORUN OLMAYACAK

Benfica ile Mourinho arasındaki sözleşmede, sezonun son maçından sonraki 10 günlük süre içinde bir çıkış maddesi yer alıyor.

Real Madrid'de Mourinho'nun tazminatının önemsiz bir detay olarak görüldüğü yazıldı.

3 YIL ÇALIŞTI

63 yaşındaki dünyaca ünlü isim, daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de çalışmış ve biri LaLiga olmak üzere 3 kupa kazanmıştı.