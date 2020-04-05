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Jübile nedir

Jübile maçı veya jübile, bir spor dalında; bir kulüp için uzun süre forma giyenlerin onuruna düzenlenen bir karşılaşmadır.

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Jübile nedir

Geleneksel olarak kulüpler, takımlarında on yılını dolduran oyuncuları adına jübile karşılaşması gerçekleştirirler.

Herhangi bir rekabetin olmadığı bu mücadelede, kulüp tarihine adını yazdırmış diğer eski futbolcular da katılır.

Bu tür karşılaşmalarda rakip takım bir milli futbol takımı da olabilir. Bunun yanı sıra, eğer bir futbolcu birden fazla kulüple özdeşleşmişse; jübile karşılaşmasına, oyunucunun şimdiki ve eski kulüpleri de katılabilir.

TÜM GELİRLER OYUNCUYA GİDER

Bu mücadelede kazanılan tüm gelirler ise sporcuya gider.

Jübile nedir

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