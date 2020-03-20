Justin Bieber: Karantina ortağım

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı evde kalarak tedbir alan Justin Bieber, geçtiğimiz gün eşiyle dans videosu çekerek sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kanadalı popçu, bu kez manken eşi Hailey Baldwin'i öptüğü anları takipçileriyle paylaştı.

"ORTAK"

26 yaşındaki yıldız, Instagram hesabından yayınladığı poza, "Karantina ortağım" notunu düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Bieber-Baldwin çiftinin paylaşımı, takipçilerini ikiye böldü.

Kimi takipçileri, ikilinin bu paylaşımını romantik buldu. Kimi takipçiler ise "Koronavirüs tehlikesi! Öpme!" şeklinde yorumlar yaptı.