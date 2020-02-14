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Justin Bieber'dan yatak odası itirafı

Justin Bieber, Londra'da katıldığı bir konser sonrasında soruları yanıtladı.

Haber Merkezi | 14.02.2020 - 07:44..
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Yeni albümü Changes’ın yayınlanmasına günler kala ünlü şarkıcı Justin Bieber yaptığı açıklamalarla yine gündeme geldi.

Londra’da verdiği konser sonrasında yapılan soru cevap kısmında tüm içtenliğiyle soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, konu Hailey Baldwin ile olan yatak odası maceralarından bahsetti.

"RAHAT DURMUYORUZ"

Bieber, eşi Hailey ile nasıl vakit geçirdiklerini soran bir hayranına dönüp, “Yani ben eşimle birlikteyken, tüm gün ne yaptığımızı tahmin edersiniz… İşler çok çılgın olabiliyor. Sadece bunu yapıyoruz” şeklinde yanıtlayınca herkesi şoke etti.

Ünlü şarkıcı eşiyle birlikte film izlemeyi ve takılmayı seviyorum derken, “Kesinlikle rahat durmuyoruz” diye de ekledi.

Justin Bieber'dan yatak odası itirafı

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