Juventus Başkanı Agnelli, halk plajına gitti

İtalyan devi Juventus'un başkanlığını yapan, yaklaşık 100 milyar dolar serveti bulunan iş adamı Andrea Agnelli, geçtiğimiz hafta ülkesinde trambüse binmişti.

BEŞ YILDIR DENİZ AKALIN İLE AŞK YAŞIYOR

Fiat, Ferrari ve The Economist gibi 100'e yakın markaya hükmeden Agnelli'yi, toplu taşımada görenler haklı olarak büyük şaşkınlık yaşamıştı. Bu hareketiyle bir süre gündemde kalan 43 yaşındaki milyarder iş adamı, beş yıldır aşk yaşadığı Deniz Akalın ile tatile çıktı.

LÜKS RESTORANA DEĞİL, BÜFEYE GİDİP YEMEK YEDİLER

Mutlu çift, İtalya'nın Forte dei Marmi bölgesindeki halk plajında denizin tadını çıkardı. Lüks otellerden uzak duran Agnelli, bu hareketiyle de yine şaşırttı. Uzun süre suyun tadını çıkaran ikili, acıkınca da lüks restoranlara girmek yerine büfeden alışveriş yaptı.

68 EURO ÖDEDİ

Agnelli'nin yemek ve içeceklere toplam 68 euro yani 425 lira ödediği ortaya çıktı. Ünlü iş adamına, sosyal medyada "halkın başkanı" yorumları yapıldı.

AŞIK OLUNCA 10 YILLIK EŞİNİ BIRAKTI

Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, 10 yıllık İngiliz eşi Emma Winter'ı Türk güzel Deniz Akalın'a aşık olunca terk etmişti. Büyük bir aşk yaşayan mutlu çift, geçtiğimiz yıl da kızlarını kucaklarına almıştı.