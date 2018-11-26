Kaan Tangöze evlendi

Duman grubunun vokalisti başarılı rock şarkıcısı Kaan Tangöze, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kıvılcım Ural ile dün akşam İstanbul'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.

5 AYLIK HAMİLE

5 aylık hamile olan ve gelinliği oldukça merak edilen Kıvılcım Ural ve Kaan Tangöze İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle evlendi.

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural çifti

Dünyaevine giren çiftten ilk fotoğraf da geldi. Oldukça sade bir gelinlik tercih eden Ural ve Tangöze'nin mutluluğu kameralara böyle yansıdı.