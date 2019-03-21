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Kaan Tangöze kızının adını İlayda koydu

Seçkin Piriler'le olan evliliğinden iki erkek çocuğu olan Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural'la evlenince kız çocuk sahibi de oldu.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 07:44..
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Kaan Tangöze kızının adını İlayda koydu

2018'in kasım ayında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenen Kıvılcım Ural, 2 ay önce kızlarını dünyaya getirmişti.

"HEPİMİZ AŞIK OLDUK ONA"

Ural, anne olduktan sonra değişen hayatları ve bebeği hakkında konuştu. Kıvılcım Ural, kızı hakkında, 'Çok iyi, çok tatlı, bayılıyoruz. Hepimiz aşık olduk ona.' dedi.

"BÜTÜN İLGİM KIZIMA"

Daha önce şarkı çıkaracağını açıklayan Ural, projeleri hakkında, ‘Projeler devam ediyor. Ama bebek olduğu için şu an bütün ilgim onda. Bir süre sonra diyelim.’ dedi.

Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze çiftinin kızlarına İlayda ismini verdikleri ortaya çıktı.

Kaan Tangöze kızının adını İlayda koydu

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