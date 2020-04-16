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Kaan Yıldırım: Ailem benim her şeyimdir

Anne ve babasını Instagram hesabından takip etmeyi bırakan Kaan Yıldırım açıklama yaptı.

Haber Merkezi |
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Kaan Yıldırım: Ailem benim her şeyimdir

Bir süredir ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, annesi ve babasını Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Hadise ile yakın zamanda evleneceği iddia edilen Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.

"ÖZELİNİ KURMA İŞGÜDÜSÜ"

Kaan Yıldırım ailesini korumak için böyle bir önlem aldığını açıkladı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi… Onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini kurma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem. En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle."

Kaan Yıldırım: Ailem benim her şeyimdir

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