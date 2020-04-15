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Kaan Yıldırım annesi ile babasını sildi

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını artık Instagram'dan takip etmiyor.

Haber Merkezi |
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Kaan Yıldırım annesi ile babasını sildi

Hekimoğlu dizisinde rol alan Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise'nin aşkları dolu dizgin devam ediyor.

Koronavirüs salgınından dolayı evden çıkmama kararı alan ünlü çift, aynı evde karantinaya girmişti.

HADİSE'NİN YANINDAN AYRILMIYOR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Kaan Yıldırım, ailesiyle ilgili yaptığı hamleyle kafaları karıştırdı. Bu süreci sevgilisiyle geçiren Kaan Yıldırım, anne ve babasını Instagram hesabından silerek kafaları karıştırdı.

AİLESİNİ SİLDİ

Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin, yakın zamanda evlenmek istediği konuşuluyordu. Kaan Yıldırım'ın, anne ve babasını neden sildiği merak konusu oldu.

Kaan Yıldırım annesi ile babasını sildi

Kaan Yıldırım annesi ile babasını sildi

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