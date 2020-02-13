Kaan Yıldırım, Hadise'de kalıyor

Ünlü şarkıcı Hadise’nin “Hekimoğlu” dizisinde rol alan Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı önceki gün ortaya çıkmıştı.

İkilinin gizli saklı sürdürdükleri ilişkiyi ele veren ise sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar oldu. Hadise’nin Instagram sayfasına eklediği fotoğrafta yanında görülen köpeğin, Kaan Yıldırım’ın köpeği olduğu dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

KAAN, KÖPEĞİNİ DE ALIP HADİSE'YE GİTTİ

İlişkinin detayları ortaya çıktı. İlişkinin 1 ay önce başladığı ve Kaan Yıldırım’ın Hadise’nin İstinye’deki evinde kaldığı öğrenildi.

Evinden ayrılmak istemeyen Hadise'nin köpeğini evde tek bırakmak istemeyen oyuncuya, "İkiniz de gelin" deiği öğrenildi.

Yıldırım, 2016’da evlendiği Ezgi Eyüboğlu’ndan geçen yıl boşanmış, daha sonra adı Demet Özdemir’le anılmıştı.