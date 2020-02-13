taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0474
Euro
6.5807
Altın
1573.97
Borsa
120048.74
Gram Altın
305.787
Bitcoin
62872.47

Kaan Yıldırım, Hadise'de kalıyor

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, artık Hadise'de yaşıyor.

Haber Merkezi | 13.02.2020 - 08:14..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü şarkıcı Hadise’nin “Hekimoğlu” dizisinde rol alan Kaan Yıldırım’la aşk yaşadığı önceki gün ortaya çıkmıştı.

İkilinin gizli saklı sürdürdükleri ilişkiyi ele veren ise sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar oldu. Hadise’nin Instagram sayfasına eklediği fotoğrafta yanında görülen köpeğin, Kaan Yıldırım’ın köpeği olduğu dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

KAAN, KÖPEĞİNİ DE ALIP HADİSE'YE GİTTİ

İlişkinin detayları ortaya çıktı. İlişkinin 1 ay önce başladığı ve Kaan Yıldırım’ın Hadise’nin İstinye’deki evinde kaldığı öğrenildi.

Evinden ayrılmak istemeyen Hadise'nin köpeğini evde tek bırakmak istemeyen oyuncuya, "İkiniz de gelin" deiği öğrenildi.

Yıldırım, 2016’da evlendiği Ezgi Eyüboğlu’ndan geçen yıl boşanmış, daha sonra adı Demet Özdemir’le anılmıştı.

Kaan Yıldırım, Hadise'de kalıyor

Kaan Yıldırım, Hadise'de kalıyor

İlginizi Çekebilir
Furkan Andıç'ın kolyesi
Askerden dönen Furkan Andıç'ın boynundaki kolye dikkat çekti.
Volkan Konak'ın vasiyeti
Ölünce bedeninin yakılmasını isteyen Volkan Konak, küllerinin de Trabzon'un üzerine atılmasını vasiyet etti.
Necip Memili: Biz o işi hallettik
Ünlü oyuncu Necip Memili, nikahtan sonra neden balayına çıkmadıklarını açıkladı.
Aslıhan Doğan Turan taklit ediliyor
Ünlüler arasında 'Aslıhan Doğan Turan' akımı başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu seçim öncesi Araplarla yakınlaşma çabasında
Netanyahu seçim öncesi Araplarla yakınlaşma çabasında
19
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
Çin'de Sosyal Kredi Sistemi dönemi başlıyor
44
Merkel'in partisinin genel başkanı istifa etti
Merkel'in partisinin genel başkanı istifa etti
16
Kastamonu'da cinnet getiren adam eşini ve kendisini vurdu
Kastamonu'da cinnet getiren adam eşini ve kendisini vurdu
13
Macron, Hafter'i resmi davet ile Fransa'ya çağırdı
Macron, Hafter'i resmi davet ile Fransa'ya çağırdı
14
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı
0
17 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 9 tutuklama
17 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 9 tutuklama
3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir