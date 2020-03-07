taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Kabe'nin etrafına duvar ördüler

Koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan yetkilileri tarafından kapatılan Kabe, dezenfekte işlemlerinin ardından tekrar ziyarete açılırken, etrafı duvarla kapatıldı.

DHA | 07.03.2020 - 14:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Suudi Arabistan’da koronavirüs vakaların 5’e yükselmesiyle önlemler alan yetkililer, koronavirüsün yayılmasını engellemek Kabe’yi geçici olarak ibadete kapatmıştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Krallık, koronavirüsün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber’in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı” denilmişti.

ETRAFI KAPATILDI

Bugün Kabe tekrar ziyarete açılırken, etrafına duvar örüldü. Kabe, en son 1979 yılındaki 'Kabe baskınında' ibadete kapatılmıştı.

Kabe tekrar ziyarete açıldı -1



Kabe tekrar ziyarete açıldı -2



Kabe tekrar ziyarete açıldı -3

İlginizi Çekebilir
Hindistan'da korona korkusu: İnek dışkısında duş
Hindistan’da, çok sayıda kişi koronavirüse yakalanmamak için ineğin dışkısını suya karıştırarak duş alıyor.
James Jeffrey: Rusya ve Esad, İdlib'de kazanamaz
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin kararlılığı ile Rusya ve Esad'ın, İdlib'de kazanamayacağını söyledi.
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle tutuklandı.
Trump: Koronavirüs, tıpkı grip gibi yaşlıları öldürüyor
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezini ziyaret ederek yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgi alan Başkan Donald Trump, her şeye hazır olduklarını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu
Serra Yılmaz'ın koronavirüs korkusu
937
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
185
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
186
Şam'da askeri üste korona alarmı
Şam'da askeri üste korona alarmı
173
Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi
Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi
528
Beşiktaş-Ankaragücü maçında penaltı tartışması
Beşiktaş-Ankaragücü maçında penaltı tartışması
93
CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu
CHP'li belediye başkanı Esad ve Rusya'yı savundu
859
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir