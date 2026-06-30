Kabine toplanıyor: Kritik başlıklar masada olacak

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek.

Türkiye'nin gündeminde öne çıkan başlıklar, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olacak.

32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirilecek.

Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapılacak.

ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞECEK

Gözler, Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında NATO Zirvesi marjında Beştepe'de gerçekleşecek görüşmeye çevrilecek.

İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak.

Ankara-Washington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye olacak.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinde sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşülecek.

Yasal düzenleme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Ekonomideki gelişmeler de gündemde yer alan konular arasında...

Kabine Toplantısı'nda kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da ele alınacak.