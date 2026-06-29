Kabine toplanıyor: Masada NATO Zirvesi hazırlıkları var

Beklenen zirve yarın...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda önemli konuların ele alınması bekleniyor.

ANA GÜNDEM NATO ZİRVESİ

Toplantının ana gündem maddesi dünyanın gözünün çevrileceği 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi hazırlıkları olacak.

Ankara'daki güvenlik tedbirleri masaya yatırılırken zirvenin gündem başlıkları ve ikili temas trafiği ele alınacak.

ABD-İRAN MUTABAKATI KONUŞULACAK

Öte yandan küresel ve bölgesel gelişmelerde kabinenin önemli konularından biri olacak.

ABD-İran arasında kırılgan bir zeminde devam eden müzakere süreci de toplantıda değerlendirilecek.

Yeniden başlaması beklenen teknik görüşmeler ve Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı devam eden çatışmaların dinmesi için atılacak adımlar gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantının bir diğer konusu ise yeni bir aşamaya geçildiği duyurulan Terörsüz Türkiye süreci.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya da mercek tutulacak.

YASAL ADIMLARIN ATILMA ZAMANI

Meclis tatile girmeden önce atılması beklenen yasal adımlar konusu AK Parti kampının da gündemindeydi.

Yasal düzenleme çalışmaları ve sahadan gelen istihbari bilgiler toplantıda değerlendirilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Toplantının vatandaşlar açısından en merak edilen kısmı ise en düşük emekli aylıkları olarak öne çıkıyor.

Toplantıda, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarıyla şekillenecek yeni ekonomik tablo ile en düşük emekli aylığı konusunda düzenleme çalışmaları da ele alınacak.