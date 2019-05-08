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Kaçak kazıda zemin mozaiği bulundu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyünde bir tarlada kaçak kazı yapıldığı esnada ortaya çıkan zemin mozaiğinin yapılacak incelemelerin ardından hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

İHA | 08.05.2019 - 15:18..
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Çanakkale jandarma ekipleri, Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyünde Üstünlü mevkisinde F. E.'ye ait bir tarlada kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

GEOMETRİK DESENLİ MOZAİK

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kazı yapılan bölgede zeminde madalyon şekilleri, antik yazıları ve geometrik desenleri bulunan bir mozaik bulundu.

Kaçak kazıda zemin mozaiği bulundu

MAHKEME ŞÜPHELİLERİ TUTUKLADI

Çanakkale Müze Müdürlüğü'ne bildirilen durum üzerine bölgeye gelen ekipler, kurtarma kazısı çalışmalarına başladı. Yapılacak incelemelerin ardından mozaiğin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

Kaçak kazıda zemin mozaiği bulundu

Operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaçak kazıda zemin mozaiği bulundu

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