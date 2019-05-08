Kaçak kazıda zemin mozaiği bulundu

Çanakkale jandarma ekipleri, Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyünde Üstünlü mevkisinde F. E.'ye ait bir tarlada kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
GEOMETRİK DESENLİ MOZAİK
Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda kazı yapılan bölgede zeminde madalyon şekilleri, antik yazıları ve geometrik desenleri bulunan bir mozaik bulundu.
MAHKEME ŞÜPHELİLERİ TUTUKLADI
Çanakkale Müze Müdürlüğü'ne bildirilen durum üzerine bölgeye gelen ekipler, kurtarma kazısı çalışmalarına başladı. Yapılacak incelemelerin ardından mozaiğin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.
Operasyonda kaçak kazı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.