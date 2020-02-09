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Kadın astsubaylar depremzedelerin yaralarını sarmaya deva

Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, depremden etkilenen bölgelerde kadın ve çocukların yaralarını sarıyor.

AA | 09.02.2020 - 05:29..
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Elazığ depreminin ardından bölge halkı, devletin ve yurdun dört bir yanından yardımseverlerin desteğiyle yaralarını sararken, Jandarma bünyesinde görevli kadın astsubaylar da özellikle depremden etkilenen çocuklarla yakından ilgilenerek, korkularını gidermeye çalışıyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın astsubaylar, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde depremzedelere yardımda bulunmaya devam ediyor.

Kadın astsubaylar depremzedelerin yaralarını sarmaya deva

KADIN ASTSUBAYLAR, DEPREMZEDELERİN YANINDA

Kadın astsubaylardan oluşan ekip, depremzedelerin talep ve sorunlarını dinliyor, çocuk ve kadınlara psikolojik destek veriyor.

Depremde evleri hasar görenlere erzak, ısıtıcı, battaniye ve yatak dağıtan astsubaylar, ihtiyaç sahibi çocuklara da bot ve oyuncak yardımı yaparak dayanışma örneği sergiledi.

AİLELERİN SORUNLARINI DİNLİYORLAR

Depremden etkilenen ailelerin sorunlarını dinleyerek destek sağlayan askerler, kadın ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Kadın astsubaylar depremzedelerin yaralarını sarmaya deva

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