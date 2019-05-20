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Kadın hastaya peçeni çıkar diyen doktora soruşturma

Muayene sırasında Müslüman olan hastasından peçesini kaldırmasını isteyen doktor hakkında soruşturma açıldı.

AA | 20.05.2019 - 15:52..
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Geçen yıl haziran ayında İngiltere'de bulunan Royal Stoke Üniversitesi’nde yaşanan olayda Keith Wolverson adlı doktor, bademcik şüphesiyle 10-11 yaşlarındaki kızını muayeneye getiren kadından, kendisini duymakta zorlandığı için peçesini kaldırmasını rica etti. Kadın da doktorun isteğine karşı çıkmadı.

Ancak olaydan kısa bir süre kadının kocası, hastaneye gelerek doktor hakkında şikâyetçi olacaklarını söyledi.

Yapılan şikâyette, kadının peçesini kaldırmayı reddettiği ancak doktorun ısrar ettiğini ve aksi takdirde işleme devam etmeyeceğini söylediği iddia edildi.

Bunun ardından 52 yaşındaki Wolverson, geçtiğimiz hafta İngiltere’deki Genel Tıp Konseyi’nden aldığı mektupta, kendisi hakkında radikal ayrımcılık gerekçesiyle soruşturma açıldığını öğrendi.

Kadın hastaya peçeni çıkar diyen doktora soruşturma

MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

İddiaları reddeden Keith Wolverson, kadının anlattıklarını duymakta zorlandığını, hastasının şikâyetlerini daha iyi anlamak için kendisinden kibarca böyle bir talepte bulunduğunu söyledi. Wolverson, kadının buna karşı çıkmadığını da belirtti.

Olayın yaşandığı hastanede çalışamadığını söyleyen doktor, 23 yıllık deneyimine rağmen mesleği bırakmayı düşündüğünü kaydetti.
Wolverson, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Şu anda çalışamıyorum. Kimse soruşturma geçiren birini işe almak istemiyor. Başka bir şey yapmak dışında bir alternatif bırakılmadığını hissediyorum.” dedi.

Pek çok kesimden destek mesajları aldığını söyleyen doktor, mesleğe geri dönmesi ve adını aklaması için bir kampanya başlatıldığını da belirtti. Kampanyayı başlatanlar Wolverson’un kovulmamasını istiyor ve soruşturmayı yürütenlerden ‘tüm kanıtlara’ tarafsız bir gözle bakmasını talep ediyor.

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