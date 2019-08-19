Kadın hayranları Cn

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa süre önce final yapan Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, İtalya'ya gitti.

"GURUR DUYUYORUM"

Çok sayıda İtalyan ve Türk hayranı, Can Yaman'ın bulunduğu otelin önünde bekledi. Can Yaman önce hayranlarını balkona çıkarak selamladı. Daha sonra hayranlarının yanına inen ünlü oyuncu o anları Instagram hesabından paylaştı. Yaman paylaşımına, "Bu sevgi için çok teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. İtalya'da tanınmak beni çok mutlu ediyor" notunu yazdı.

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi İtalya'da da yayınlanıyor.