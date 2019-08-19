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Kadın hayranları Cn

Erkenci Kuş'un final yapmasının ardından İtalya'ya giden yakışıklı oyuncu Can Yaman, kaldığı otelin önünde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 06:40..
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Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa süre önce final yapan Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, İtalya'ya gitti.

Kadın hayranları Cn

"GURUR DUYUYORUM"

Çok sayıda İtalyan ve Türk hayranı, Can Yaman'ın bulunduğu otelin önünde bekledi. Can Yaman önce hayranlarını balkona çıkarak selamladı. Daha sonra hayranlarının yanına inen ünlü oyuncu o anları Instagram hesabından paylaştı. Yaman paylaşımına, "Bu sevgi için çok teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. İtalya'da tanınmak beni çok mutlu ediyor" notunu yazdı.

Kadın hayranları Cn

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi İtalya'da da yayınlanıyor.

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