Bebeklerin diş çıkarma dönemi hakkında bilmedikleriniz

Bebeğinizin diş çıkarmaya başladığı zamanı anladığınızda konuya daha iyi hakim olmanızı sağlayacak bilgileri bir araya getirdik…

İlk kez anne oluyorsanız, birçok şey başınıza ilk kez gelecektir ve her konuya oldukça yabancısınızdır. Böyle durumlarda tecrübeli annelerden, annelerimizden fikir almaya çalışıp hemen uygulamaya koyuluruz. Şunu unutmamakta daima fayda var: Her bebek aynı değildir ve uyguladığınız bazı şeyler ters etkiler bile yaratabilir.

Bu yüzden, konularla ilgili geniş çaplı bir araştırma yapmak ve bebeğiniz için doğru yöntemleri keşfetmek sizin için daha iyi olacaktır. Diş çıkarma dönemi de bunlardan bir tanesidir. Bebeğinizin diş çıkarma ile ilgili yaşayabileceği sıkıntıları ve onlarla baş edebilmenin yollarını keşfetmeye hazır olun!

BEBEKLER NE ZAMAN DİŞ ÇIKARMAYA BAŞLAR?

Diş çıkarma, bebeğinizin dişlerinin diş eti çizgisinden çıkmaya başladığı zamandır. Bebeklerin çoğu 4 ila 7 aylıkken diş çıkarmaya başlar, ancak bazıları çok daha sonra başlar. Bebeğinizin dişleri başka bir zaman çizelgesinde çıkarsa endişelenmenize gerek yok; her bebek için farklı olabilir. Belirtiler her bebek için aynı değildir, ancak en yaygın görülen belirtiler şunlardır;

- Şişmiş, hassas diş etleri,

- Huysuzluk ve ağlama,

- Hafif ateşlenme,

- Sert şeyleri kemirme veya çiğneme isteği,

- Yüzlerinde kızarıklığa neden olabilecek çok fazla salya,

- Öksürme,

- Yanaklarını ovmak veya kulağını çekmek,

- Ellerini ağzına götürmek,

- Yeme veya uyku düzenindeki değişiklikler.

Diş çıkarma ağrılı olabilir, ancak genellikle bebekleri hasta etmez. İshal, kusma, ciltte döküntüler, yüksek vücut ısısı ya da öksürük ve tıkanıklık durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bunlar normal diş çıkarma belirtileri değildir. Ayrıca bebeğinizin diş etleri kanıyorsa veya yüzünde herhangi bir irin veya şişlik görüyorsanız çocuk doktorunu aramalısınız.

Dişlerin ne zaman ve nasıl çıkacağı her bebek için farklı olabilir ve aile geçmişine bağlı olabilir. Ancak çoğu zaman, alt ön iki diş önce gelir, ardından zıt üst iki diş ve bunların her iki yanındaki iki diş gelir. Daha sonra alt ön dişlerin her iki yanında iki tane gelir, ardından ilk azı dişleri belirir. Sırada ilk azı dişlerinin önündeki dişler, en son çıkan dişler ise arka azı dişleridir. Toplamda, 20 bebek dişi, genellikle 3 yaşına kadar tamamlanmış olacaktır.

DİŞ ÇIKARMA BELİRTİLERİNİ YATIŞTIRMANIN YOLLARI

Bir arkadaşınızın bebeğinin diş çıkarırken yatıştırmak için işe yarayan şey, sizin için işe yaramayabilir. Küçük çocuğunuzun daha iyi hissetmesine yardımcı olmak için farklı şeyler denemeniz gerekebilir:

- Bebeğinizin ağzında soğuk emzik, kaşık, temiz ıslak bez veya katı (sıvı olmayan) soğutmalı diş çıkarma oyuncağı veya yüzüğü gibi soğuk bir şeyden faydalanabilirsiniz. Bazı uzmanlar donmuş diş çıkarma oyuncaklarının çok soğuk olduğunu ve bebeğinizin ağzına zarar verebileceğini söylüyor. Bebek bunları kullandıktan sonra diş çıkarma oyuncaklarını, el bezlerini ve diğer eşyaları temizlediğinizden emin olun.

- Sert, şekersiz bir diş çıkarma krakeri sunmayı deneyin.

- Bebeğiniz 6-9 aylıktan büyükse, soğuk su verebilirsiniz.

- Temiz parmağınızla hafifçe ovarak diş etlerine masaj yapın. Bebeğinizi emziriyorsanız, parmaklarınızı soğuk suya daldırmayı ve her emzirmeden önce diş etlerine masaj yapmayı deneyin. Bu, emzirirken meme ucunu ısırmalarını engelleyebilir.

Çocuk sağlığı uzmanları diş çıkarma kolyelerini önermez. Tehlikelidirler: Bebeği boğabilirler. Ayrıca kolye kırılırsa yutma ihtimallerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Yine de kolyelerden birini kullanmayı seçerseniz, şunlardan emin olun: Bebeğin boynuna değil, bileğinize veya ayak bileğinize takın, bebeğinize taktığınızda gözünüzü üstünden ayırmayın, çok kısa bir süre için bile olsa bebeğinizi izlemediğinizde onu alın.

BEBEĞİN YENİ DİŞLERİNİN BAKIMI

Bebeğinizin dişleri olmadan önce bile iyi ağız hijyeni önemlidir:

- Dişler çıkmaya başlayana kadar bebeğinizin diş etlerini günde en az bir kez ıslak bir bez veya gazlı bezle temizleyin.

- Dişleri çıktıktan sonra bebeğinizin ağzını günde en az iki kez aynı şekilde temizleyin. Beslemeden sonra bunun için iyi bir zaman.

- İlk doğum gününden sonra içinde florür olmayan su ve az miktarda diş macunu bulunan yumuşak kıllı bir bebek diş fırçası kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca dişlerinin arasında diş ipi kullanmaya da başlayabilirsiniz.

Çocuk doktorunuz, bebeğinizin dişlerinde çürük olup olmadığını izleyecek ve 1 yaşından önce diş hekimine sevkin gerekip gerekmediğine karar verecektir. Çoğu çocuk için, çocuk doktoru 3 yaşına kadar diş taramaya devam edebilir.