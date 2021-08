Cilt tipine uygun doğru antioksidan nasıl seçilir?

Günlük bakım rutininizde cilt tipinize uygun antioksidanları kullanarak daha sağlıklı ve güzel bir görüntüye sahip olmanın yollarını birlikte keşfedelim.

Güneş kremi dışında, muhtemelen cilt uzmanları tarafından antioksidanlardan daha evrensel olarak sevilen bir içerik kategorisi yoktur. Cildi serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı koruma yetenekleriyle antioksidanlar, herhangi bir cilt bakım rejimine çok yönlü bir katkı sağlar.

Rutininize bir tane eklemek söz konusu olduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli antioksidanlar vardır. Hepsi teknik olarak cildinizi oksidatif stresten koruma işlevini yerine getirirken, antioksidanları diğer bileşenlerle karıştırmak cilde fayda sağlayabilir. Her şey cilt tipinize ve endişelerinize en uygun olanı bulmakla ilgilidir.

ANTİOKSİDANLAR NASIL ÇALIŞIR?

Antioksidanların cildiniz için neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için nasıl çalıştıklarını bilmelisiniz. Antioksidanlar, herkesin cilt bakım rutininin çok önemli bir parçası olan maddelerdir, çünkü bunlar oyundaki en çalışkan bileşendir. Aslında, antioksidanların tek amacı, hücrelerinizi bazı elektronlarından vazgeçerek serbest radikaller için doğal bir kapatma anahtarı görevi görerek serbest radikallere karşı korumaktır.

Cildiniz, her gün oksidatif strese neden olabilen havadaki kirlilik ve bilgisayar ekranınızdan gelen mavi ışık gibi çevresel saldırganlar tarafından bombardımana tutulur. Bu hasar zamanla artar. Oksidatif stres erken kırışıklara, elastin kaybına, nemin azalmasına, artan pigmentasyona ve nem bariyerinde azalmaya yol açabilir. Serbest radikal hasarına karşı koruma arıyorsanız, herhangi bir antioksidan işi halledecektir. Bununla birlikte, denenmiş ve gerçek olan altı bileşenin her birinin cilt için güçlü alternatif faydaları vardır.

Diğer bileşenlerin etkinliğini artırdıklarından, genellikle tek bir üründe eşleştirilmiş birden fazla antioksidan bulabilirsiniz. Bu bir bonus olma eğilimindedir, çünkü daha etkili serbest radikal koruması elde edersiniz ve aynı anda birden fazla cilt sorununu hedefleyebilirsiniz. İşte, cilt tipinize göre seçim yapmanızı sağlayacak antioksidanlardan bazıları;

C VİTAMİNİ

C vitamini (askorbik asit), oksidatif strese karşı koruyucu güçleri ve etkinliği en üst düzeye çıkarmak için diğer serbest radikal savaşçılarla iyi oynama yeteneği nedeniyle sevilir. C vitamininin eşit olmayan cilt tonu, pürüzlü doku, ince çizgiler, akne izleri ve genel donukluk gibi yaygın cilt sorunlarını giderdiği bilinmektedir.

C vitamininin en iyi E vitamini ve yulaf, kahverengi pirinç ve elma gibi bitkilerin hücre duvarlarında bulunan organik bir bileşik olan ferulik asit gibi diğer antioksidanlarla çalıştığını söyleniyor. C vitamini ayrıca günlük güneşten korunma rejiminize harika bir ektir. SPF sizi güneşin UV ışınlarından korurken cildinizi serbest radikallerden korumaz. C vitamini gibi bir antioksidanı geniş spektrumlu güneş kreminizle eşleştirmek cildinizin tamamen korunmasını sağlayacaktır.

E VİTAMİNİ

Sorununuz kuru ciltse, nemlendirici ve iltihap önleyici faydalar sağladığı için E vitamininin antioksidanını tercih edebilirsiniz. E vitamininin yara iyileştirme yetenekleriyle de iyi bilindiğini, bu da onu hassasiyet ve tahrişten muzdarip olanlar için mükemmel bir seçenek haline getirdiği biliniyor. Genellikle tokoferol adı altında içerik etiketlerinde listelendiğini göreceksiniz. C vitamini ve resveratrol gibi antioksidanlarla en iyi şekilde eşleşiyor.

C vitamini, E vitamini ve ferulik asit içeren serumlar, yaşlanma karşıtı için çok işlevli etkisi sayesinde, dermatologlar tarafından antioksidan koruma için en iyi seçim olarak görülüyor.

NİASİNAMİD

Niasinamid, B3 vitamininin iki ana formundan biridir. Genellikle akne, rosacea, pigmentasyon sorunları ve kırışıklıkları yönetmek için kullanılır. Niasinamid ayrıca cilt bariyerinizi güçlendirmeye ve uzun vadeli cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Anti-inflamatuar özellikleri, onu lekelere ve siyah noktalara eğilimli insanlar için faydalı bir bileşen haline getirir.

Uygun bileşimli formlar halinde satılan niasinamidler, hassas ciltleri yatıştırmada, kırışıklık görünümünü azaltmada ve nem bariyerini güçlendirmede oldukça etkilidir.

RETİNOL

Araştırmalar, A vitamini olarak bilinen retinolü en etkili antioksidan olarak göstermektedir. Retinol hücre döngüsüne yardımcı olur, kollajeni uyarır, hücre yenilenmesini hızlandırır ve hasarlı DNA'yı onarır.

Hassas cilde sahip olanlar için biraz agresif olabilir, bu nedenle küçük dozlarla (yüzde 0,25) yavaş başlamak ve güç ve sıklıkta yükselmek en iyisidir. Ayrıca cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirebilir, bu nedenle bir retinol ürünü kullanırken SPF 35 veya üzeri kullandığınızdan emin olun. Daha yüksek konsantrasyonlu bir retinol ürünü tercih ederseniz, bunu akşam rutininize dahil edin ve gündüz seçeneğiniz olarak C vitamini gibi alternatif bir antioksidan kullanın.

POLİFENOLLER

Bitkilerde ve meyvelerde bulunan çeşitli organik bileşikler grubu olan polifenoller, doğanın en güçlü antioksidanlarından biridir. Resveratrol, yeşil çay, siyah çay gibi binlerce polifenol vardır. Bu antioksidan bileşenler güneşten zarar görmüş cildi onarmada harikadır. Ayrıca anti-inflamatuar ve cildi sakinleştirici özelliklere sahiptirler, bu da onları kolayca tahriş olan cilt tipleri için ideal bir seçenek haline getirir.

Cildinizde tam bir koruma sağlamak istiyorsanız, polifenol içeren bir bakım ürün karışımını kullanabilirsiniz. Özellikle hyaluronik asit ile birleşmiş ürünlerin cildinize ekstra parlaklık katma etkisi vardır.

HYALURONİK ASİT

İnsanlar hyaluronik asit dendiğinde, ilk düşünceleri genellikle nemlendirici özellikleridir. Sonuçta ağırlığının 1000 katı kadar su tutabilir ve cilde nem çekebilir. Bununla birlikte, son araştırmalar, hyaluronik asitin aynı zamanda serbest radikalleri temizleyen ve cildi en üst düzeyde sağlıklı tutan, kendisini çevresel saldırganlardan daha iyi savunmasını sağlayan son derece etkili bir antioksidan olduğunu göstermiştir. Hyaluronik asit, serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olur ve ayrıca yara iyileşmesini uyarır. Cilde nemi korurken ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünürlüğünü azaltmaya yardımcı olur, neredeyse dolgunlaştırıcı bir etki yaratır. Genellikle, cilt korunduğunda ve nemlendiğinde, cilt hücresi üretimi artar, bu da daha yumuşak, pürüzsüz ve daha genç olmasına yol açar.