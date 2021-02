Çocuğunuzun yatağı ıslatmasını durduracak öneriler

Geceleri uyurken çocuğunuzun yatağını ıslatmasını durdurmasına yardımcı olabilecek öneriler ve yapmanız gerekenlerin listesi…

Çocuğunuzda, küçük yaştan itibaren tamamen tuvalet eğitimi almış olmasına rağmen yatak ıslatma, 4 ile 7 yaşları arasında hala çok yaygın bir durum olabilir. O yaştaki çocukların yaklaşık yüzde 15'i yatağı en az haftada iki kez ıslatır. Çocuğunuz yatağını ıslatıyorsa, lütfen bunun tamamen normal olduğunu ve gelecekte bunu önlemeye çalışmak için yapabileceğiniz birkaç şey olduğunu unutmayın.

YATMADAN ÖNCE İÇECEK MİKTARINI AZALTIN

Bir çocuğun mesanesinin akşamları aşırı dolmasını önlemek için öğleden sonra geç saatlerde ve yatmadan hemen önce içtikleri sıvı miktarını kontrol etmek önemlidir. Sabahları ve öğle yemeğinde yeterince sıvı almalarına izin verin, ardından gün ilerledikçe miktarı yavaşça azaltın. Ayrıca, bir çocuğun her gece yatmadan hemen önce tuvalete gitmesi çok önemlidir. Bunu akşam rutininin bir parçası haline getirin.

BAZI GIDALARDAN UZAK DURMASINI SAĞLAYIN

Küçük çocuklarda mesaneyi tahriş edebilen ve yeterli mesane kontrolüne sahip olmadıkları için uyurken kazalara neden olan bazı yiyecek türleri vardır. Limon, portakal, ananas, elma veya kızılcık içeren meyve suları gibi çok asitli yiyeceklerden kaçının.

Süt veya yoğurt gibi süt ürünlerinden kaçının çünkü süt, çocuğunuzun daha uykulu hissetmesine neden olabilir ve mesanesi dolduğunda uyanmasını engelleyebilir. Ayrıca çok fazla şeker veya kafein içerebilecek sıcak çikolata, çay, kola veya gazlı içeceklerden kaçının.

GECELERİ TUVALETE GÖTÜRÜN

Çocuklar doğal olarak ağır uyurlar, bu nedenle bazen mesaneleri dolduğunda uyanmaları zordur. Buradaki fikir, onları gecenin bir yarısı uyandırmak ve mesanelerini boşaltmak için banyo molası vermek için kasıtlı olarak uykularını bölmektir. Bu onların daha uyanık olmalarına ve gecenin ortasında doğal olarak kendi başlarına tuvalete gitmelerine yardımcı olacaktır.

Gün içerisinde tuvalete gitme sıklıklarına bakarak hareket edin. Örneğin çocuğunuz günde 7 defa, her 3 saatte bir tuvalete giderse, 3 saatte bir uyandırın. Bundan sonra, kademeli olarak 4 saatte bir ve sonunda bir gece olarak değiştirebilirsiniz. Yatağını ıslatmadan bir hafta gittiklerinde durun. Tuvalete gitmek için kendi başlarına uyanmaları için eğitilecekler.

MAGNEZYUM MİKTARINI ARTIRIN

Ulusal Klinik Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre, çocuklar diyetlerinde magnezyum bulunmadığı için gece idrar kaçırma (yatak ıslatma) sorunu yaşayabilirler. Magnezyum eksikliği sinir sistemini daha az duyarlı hale getirir, bu nedenle çocuk tuvaleti ne zaman kullanması gerektiğinin farkında olmaz.

Çocuğunuza takviye vermeye gerek yoktur, sadece diyetlerine magnezyum ekleyin. Magnezyum yönünden zengin besinler susam, avokado, muz, somon, baklagiller ve tofudur.

GÜNLÜK TUTUN

Tıpkı herhangi bir doktorun meydana gelebilecek tekrar eden herhangi bir durumda tavsiye edeceği gibi, bir günlük tutmak ve gün içinde olan her şeyi takip etmek önemlidir. Bu, çocuğunuzun alışkanlıklarını, faaliyetlerini, yiyecek ve sıvı alımını ve duygusal ve zihinsel sağlığını izlemenize yardımcı olacaktır.

Bu aynı zamanda onların yatak ıslatmasını neyin tetiklediğini anlamanıza da yardımcı olacaktır. Belki bazı yiyecekler onları tahriş edebilir veya farklı içecekler sinir sistemi tepkisini tetikleyebilir. Yatak ıslatmalarının altında yatan nedeni anlamanıza yardımcı olmak için her şeyi, her gün bir yere not etmeniz önemlidir.

ÇOCUĞUNUZLA KONUŞUN

Çocuğunuzla duygusal olarak nasıl hissettiği hakkında sohbet edin. Yataklarını ıslatmaları genel olarak duygusal durumlarıyla ilgildir. Hayatlarında, okul gibi veya onlara biraz stres veya kaygıya neden olabilecek başka bir duygusal durum gibi bir değişiklik geçirmişlerse, yataklarını ıslatmalarının nedeni bu olabilir. Duruma alıştıklarında ortadan kalkacaktır. Bu arada onları desteklenmiş hissetmelerini ve utanmamalarını sağlayın. Onlar için orada olduğunuzu bilmelerini sağlayın.

ONLARA ÖDÜLLER VERİN

Olumlu pekiştirme kullanmak ve çocuğunuzu kontrol edebilecekleri etkinlikler için ödüllendirmek önemlidir. Yatak ıslatmayı kontrol edemezler. Yani onları kuru kaldıkları geceler için ödüllendirirseniz, bu olumsuz bir etki yaratabilir ve başarısız olduklarını hissettirebilir. Onlara yatak ıslatmaktan kaçınmalarına yardımcı olan şeylerle ilgili ödüller verin. Örneğin;

- Sabah su içmek, ancak akşamları çok fazla sıvı almaktan kaçınmak,

- Magnezyum yönünden zengin yemeklerini yemek,

- Yatmadan hemen önce tuvalete gitmek.

SORUMLULUK VEREREK MOTİVE EDİN

Çocuğunuzu sorumlu ve bir dereceye kadar bağımsız olması için motive etmek önemlidir. Geceleri yatağı ıslatırlarsa, siz temizliği yaparken orada oturmalarına ve kendilerini suçlu ve utanmış hissetmelerine izin vermek yerine, onlara güzelce ve çok sakince çarşaflarını nasıl değiştireceklerini gösterin ve onlardan size yardım etmelerini isteyin.

Giydikleri mevcut kıyafetlerini çamaşırhaneye götürmelerini ve çamaşırlarınızı yıkamanıza yardım etmelerini isteyin. Bu, onların sizi daha çok takdir etmesini sağlayacak ve kuru kalma konusunda daha sorumlu olmak istemelerini sağlayacaktır.