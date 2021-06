Çocuklarda güçlü bağışıklığın formülleri

Uzm. Dr. Gülnara Heydarova, çocuklarda güçlü bağışıklığın başta Kovid-19 olmak üzere enfeksiyon hastalıklarından koruduğuna işaret etti.

Çocukların bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa enfeksiyon hastalıklarını nispeten daha hafif geçirilebilecekleri bilinir. Çocukların bağışıklığını destekleyen anne sütü, uyku düzeni, vitamin, çinko, selenyum, demirden zengin beslenme ve Omega-3 ile Omega-6 takviyesi oldukça önemli. Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Gülnara Heydarova, Kovid-19 salgınının sürdüğü bugünlerde çocuklarda bağışıklığı güçlendirmenin önemine dikkat çekti.

"GECE UYKUSUNA DİKKAT"

Bağışıklık sisteminin vücudu hastalıklara karşı koruyan kusursuz bir koruma mekanizması olduğunu belirten Dr. Heydarova, “Bağışıklık sistemi vücudu virüslere, mikroplara ve bakterilere karşı savunan hücre, protein ve organ ağından oluşur. Çocuklarımızın bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa enfeksiyon hastalıklarını nispeten daha hafif geçirilebilecekleri bilinir. Yeni doğan döneminde fizyolojik olarak bağışıklık sistemi tam olgunlaşmadığı için bu süreçte anne sütü ile beslenmeye özen gösterilmelidir. 2 yaşına kadar anne sütüne devam etmek, bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli role sahiptir. Özellikle doğumdan sonra beş gün boyunca gelen anne sütüne kolostrum sütü denir ve yüksek antikorlara (koruyucu savunma hücreleri) sahiptir. Bundan dolayı ilk günlerdeki kolostrum sütünü her damlasına kadar emzirmemiz bağışıklık sisteminin temelini atmada önemli destektir.” ifadelerini kullandı.

Dr. Heydarova, uykunun da bağışıklık sisteminde oldukça fazla etkisi olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle bebek ve çocuklarda kaliteli uyku, gelişimleri ve bağışıklıklarının güçlenmesi bakımından çok önemlidir. Melatonin uyku hormonu olarak bilinir ve beyinde salgılanır. Vücuttaki bakteri ve toksinlerle savaşan bir antioksidan olan melatonin, karanlıkta ve gece uykularında oluşur. Aynı zamanda belirli bağışıklık hücreleri de uyku sırasında aktifleşir. Bu da vücudun uyku sırasında iyileşme hızını artırır. Dolayısıyla bebeklerde bağışıklık için uyku rutini ve düzeni oldukça önem taşır."

"VİTAMİN VE MİNERALLER ÖNEM TAŞIYOR"

Çocuklarda antioksidan olarak adlandırılan A, C, D, E vitaminlerinin, demir, çinko ve selenyumun yeterli miktarda alınmasına özen gösterilmesi gerektiğine değinen Dr. Heydarova, "A vitamini sarı renkli ve koyu yeşil sebze, meyvelerde mevcutken, C vitamini hastalıklara karşı koruyucu vitaminlerin başında gelir. Çilek, kivi, kavun, portakal, mandalina gibi meyveler C vitamini açısından oldukça zengindir. E vitamini ise kuru yemiş, zeytin, zeytinyağı ve bazı yeşil sebzelerde bulunur. D vitamini için gıdalardan ziyade güneş önemli kaynaktır. D vitamini, sağlıklı kemik yapısını ve bağışıklık sistemini güçlendirir, depresyonun ve insülin direncinin önlenmesine yardımcı olur, anti-kanser özelliklere sahip olabilir. Bu sebeple temiz hava ve güneşten de faydalanmayı ihmal etmemek gerekir. Çinko bağışıklık sisteminde önemli rol oynar. Çinko hem ilaç olarak hem de et, nohut gibi gıdalardan alınabilir. Selenyum da aynı şekilde takviye olarak alınırken, dana-kuzu ciğeri, somon ve ton balıkları da önemli kaynaklardandır. Demir eksikliği bağışıklık sistemini en çok etkileyen nedenlerden biridir. Bu nedenle aralıklı olarak demir eksikliğinin varlığı kontrol edilmeli ve ona göre tedavi veya profilaksi düzenlenmelidir. Bebeğin savunma sistemi dengesinin korunması için Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerinden de faydalanılmalıdır. Ceviz, fındık gibi kuru yemişler, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve özellikle balık kış süresince düzenli olarak tüketilmelidir. Bu besinlerin içeriğindeki omega-3 bağışıklığımızı koruyan, enfeksiyonun çok daha fazla ilerlemesine engel olan hatta gerilemesini sağlayan önemli bir besin ögesidir." diye konuştu.