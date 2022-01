Doğurganlık tedavisinde stresi uzaklaştırmanın 5 yolu

Tüp bebek tedavisi esnasında süreci olumsuz etkileyebilecek güçte olan stres ve kaygıyı zihninizden uzaklaştırmanın yollarına gelin birlikte göz atalım!

Doğurganlık tedavisi görmemiş olanlar, oluşan zihinsel sağlık etkisini asla anlayamayabilir. Akıl sağlığı geçen yıl birçokları için odak noktası haline gelirken, özellikle ebeveynlik yolunda damgalanma ve sessizlik devam ediyor.

Stres zamanlarında, zihinsel sağlığınızı gözden kaçırmak kolaydır, ancak duygusal iyiliğinize dikkat etmek, doğurganlık tedavisi boyunca gelişmenizi sağlayacaktır. Bazen kısırlığın birçok yönü doktorunuzun kontrolünün bile dışındadır. Bu, kendini suçlamaya, etkisizlik duygularına ve kendini başkalarıyla karşılaştırmaya yol açabilir.

TEDAVİ ESNASINDA RUH SAĞLIĞININ ÖNEMİ

Olumsuz düşünme, daha fazla strese yol açabilir ve olumsuz koşulları büyütebilir. Kaygı, doğurganlık sorunlarıyla karşı karşıya kalanların yaşadığı bir başka yaygın zihinsel sağlık sorunudur. Doğurganlık tedavisi, refahınıza zihinsel bir zarar verebilir. İlişkileri, işi ve günlük gerçekleri dengelemeye çalışmak basit değildir ve bazen çok bunaltıcı olabilir.

Tedavi için başvuran çiftlerde depresyon oranının oldukça yüksek olduğu bir dizi çalışma ile tespit edilmiştir. Bu semptomlar doğurganlığı daha da fazla etkileyebilir ve devam eden tedaviyi tolere edebilir. Kısır bir çiftte bu sorunların uygun şekilde ele alınması gerekir. Stres ve kaygı, çiftler arasında mesafe yaratabilir.

Özetle, psikolojik sorunlar doğurganlık tedavisi sırasında büyük ölçüde göz ardı edilen bir endişedir. Tedaviye başlamaktan en iyi sonucu almak için uygun şekilde ele alınmalı ve danışılmalıdır.

Gebe kalmaya çalışma ve mücadele etme yolculuğunun kendisi streslidir, ancak aynı zamanda yardımcı üreme tedavisi arama sürecinin kendisinin psikolojik bir etkisi vardır. Tedavi görme sürecinin kendisi, özellikle birden fazla tedavi döngüsüne giren kişiler için stres, depresyon ve kaygı ile bağlantılıdır. Doğurganlık tedavisi sırasında zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele yolları:

1. OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİ OLUMLULARLA DEĞİŞTİRİN

Kendinizi kısırlık durumundan ziyade ebeveynlik öncesi vücudu iyileştirme olarak hayal edin. Sürekli gelişen teknolojiyle birlikte, tedavi ve aile kurma (IUI, IVF, genetik testler, donör yumurtası, donör sperm, evlat edinme, koruyucu bakım) için o kadar çok seçenek mevcuttur ki, ebeveynlik deneyimi yaşamak istiyorsanız, bir yol olacaktır.

2. DUYGUSAL NÖBETLERİN AZALMASINI BEKLEYİN

İlk şok birkaç gün sonra geçebilir, ancak duygusal acı tekrar tekrar gelişebilir ve akabilir. Onları telaşla değil sabırla gözlemleyin ve bu duyguların sizi nasıl etkilediği konusunda bilinçli olun, aynı zamanda sakinliğinizi de korumaya çalışın.

3. POTANSİYEL GELECEĞE ODAKLANIN

Teşhis konmadan önce problemin sizde olduğunu kendinize hatırlatın. Teşhis, sorunu daha iyi hale getirmeye çalışmak için tedavinin başlangıcını işaret eder ve sizi hayal ettiğiniz ebeveynlik duygusuna hazır hale getirir.

4. İLETİŞİM KURUN

Her şeyin yanı sıra, partnerinizle iletişim kurmaya ve her şeyi paylaşmaya açık olmalısınız, çünkü stres ve kaygı sizinle partneriniz arasında mesafe yaratabilir. Duygusal yükü paylaşarak ve birlikte düşünmek ve konuşmak için zaman ayırarak bu boşluğu kapatabilirsiniz. Hem erkeklerin hem de kadınların kısırlıktan duygusal olarak etkilendiğini kabul etmek önemlidir. Bu nedenle, her iki ortağın da birbirini paylaşması, desteklemesi ve dinlemesi gerekir.

5. ZİHNİ SAKİNLEŞTİRİN

Farkındalık tekniklerini uygulayın. Aklınızdan geçen tüm karmaşık düşüncelerle, günlük farkındalık aktiviteleri, günde yalnızca 5 dakika yapsanız bile, şu anda kalmanıza yardımcı olabilir. Başkalarından, özellikle de benzer durumda olanlardan destek istemekten asla çekinmeyin, yalnız olmadığınızı hatırlatabilir, çünkü sizinle aynı deneyimleri yaşamamış arkadaşlarınız veya ailenizle bu konuyu tartışmak zor olabilir. Doğurganlık yolculuğunuz boyunca pozitif ve sakin kalın.