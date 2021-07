Erkeğin sevdiğini gösteren 8 işaret

Milyonlarca çiçekten, pahalı hediyelerden daha açık bir şekilde samimi ve gerçek sevgiyi gösteren bilimsel gerçekleri bir araya getirdik.

Ekranda ve romantik kitaplarda aşk, bir kadını içtenlikle seven bir erkeğin ona her zaman çok miktarda çiçek ve mücevher getirmesi, çılgınca şeyler yapması ve dünyayı kurtarması gerektiğini düşündürür. Ancak bu tür aşk sinyalleri almadığımızda hayal kırıklığına uğrarız ve gerçekte bizi sevmediğini hissederiz. Ama bu gerçekten doğrumu? Yoksa erkekler aşklarını farklı bir şekilde mi ifade ederler? İşte, erkek arkadaşınızın size olan sevgisinin gerçekliğini kanıtlayan işaretlerden bazıları;

1. SİZİ KONUŞTUPUNDAN DAHA ÇOK DİNLER

Erkeklerin çoğunluğu kendileri ve başarıları hakkında konuşmayı reddetmez. Ama seven bir erkek böyle yapmaz. Sevgilisini çok dikkatle dinler ve sorular sorar çünkü gerçek aşk, bir konuşma derinden anlamlı olmasa bile ilgi ve empati gerektirir. Ve eğer bir adam işlerinizle ilgilenmiyorsa ve sizi dinlemeyi reddediyorsa, futbol veya ekonomiyi saatlerce tartışabiliyorsa, ilişkinizi düşünmenin zamanı gelmiştir.

2. ARKADAŞLARINIZI VE AİLENİZİ ÖNEMSER

Sevgi dolu bir adam, ailenizi ve arkadaşlarınızı kalbine alır çünkü onlar hayatınızın bir parçasıdır. Onlardan hoşlanmayabilir ve hatta bazen onlara saygısızlık edebilir, ancak onlarla iletişim kurmanızı asla yasaklamaz. Yardımına ihtiyacın olursa her zaman orada olacak.

3. SİZİ ASLA SOHBETİN DIŞINDA TUTMAZ

Kadınların bir anlaşmazlıktan dışlandığı durumları ne sıklıkla fark ediyorsunuz? Seven bir adam asla böyle sözler söylemez. Sevgilisine eşit bir insan gibi davranır ve fikrini açıklama fırsatı vermeyerek onu asla gücendirmez. Sizin düşüncelerinizin ne olduğunu her zaman önemser ve sohbete dahil eder.

4. BAŞARINIZLA HER ZAMAN GURUR DUYAR

Birçok erkek, kadınların çeşitli alanlarda hedeflerine ulaşmasından nefret eder. Özellikle kendileri başarılı olamamışlarsa. Ama sevgi dolu bir adam, sevdiğine kendisinin bir parçası gibi davranır ve bu yüzden başarılı olduğunda her zaman mutlu olur. Arkadaşlarına her şeyi anlatmaktan çekinmez.

5. SİZİ HER ZAMAN TEŞVİK EDER

Sevgi dolu bir erkekle kadın kendini özel, önemli ve gerekli hisseder. Bu, her zaman şükran sözlerini duyduğu için olur ve çabasının takdir edildiğini bu şekilde anlar. Yıllarca evlilikten sonra bile, sevgi dolu bir koca karısını ve onun davranışlarını hafife almaz.

6. SİZ İSTEMESENİZ BİLE TAVİZLER VERİR

Her ilişki uzlaşmalar üzerine kuruludur; bazen bir şeylerden feragat etmemiz, hatta fedakarlık yapmamız gerekir. Aradaki fark, aşksız bir ilişkide, ortaklardan birinin baskısı nedeniyle olmasıdır. Ama bir kadını seven bir adam onun için çıkarlarından vazgeçmeye her zaman hazırdır. Ve eğer karşılıklılık hissederse bunu yapmaktan mutlu olur.

7. DÜŞÜNCLERİNİZE SAYGI DUYAR

Bir erkek inatçılığa alışmış ve başkalarının görüşlerini kabul etmese bile, hoşlandığı bir kadınla tanıştığında her şey değişir. Aynı fikirde olmasa bile onun fikrini anlamaya ve benimsemeye hazır olacaktır.

8. ONUN ÖNCELİĞİ OLURSUNUZ

Sevgi dolu bir adam her zaman sizin lehinize bir karar verir. Ve sadece sizinle vakit geçirmeyi sevdiği için değil, size ortak geleceğinizin bir parçası olarak davrandığı için. Sizin için iyi olan her şey önceliği haline gelmiş bir erkek, duygularının gerçekliğini kanıtlamış demektir.