Günü planlarken stresten uzak durmanın 5 temel yolu

Gün içerisinde birçok işi aynı anda halletmeniz mi gerekiyor? Yapmanız gerekenleri daha iyi organize ederek stres seviyenizi düşürmeye yarayacak yolları sizler için sıraladık…

Stres hayatımızın bir parçası haline geldi. İş yerimize, evimize, spor yaptığımız alana bile girdi ve kişisel mücadelelerimizi şiddetlendirdi. Her gün üstesinden geldiğiniz birçok şey varken stres kaçınılmazdır. Bu durum ancak, stres seviyesini hafifletemeyeceğiniz anlamına gelmiyor.

Sizi organize olmaktan alıkoyan şeyin stres olduğunu da düşünebilirsiniz, gerçek şu ki, en basit organizasyonel alışkanlıklar bile büyük bir fark yaratabilir. İşte, tam da bu yüzden, işlerinizi daha rahat ve stressiz bir şekilde halletmenize yaracak ipuçları;

1. ALANINIZI AYIRIN

Etrafınızı düzenlemek için biraz zaman ayırın ve ihtiyacınız olmayan her şeyi kaldırın. Odanızı tarayın ve istenmeyen her şeyden kurtulun. Küçük bir şişeden büyük parçalara kadar her şey olabilir. Bunu yapmanın omuzlarınızdan gerçekten nasıl bir ağırlık kaldırabileceğini anlayacaksınız. Fazlalıklardan arınmış bir alan sizi daha dengeli bir ruh halinin içerisine sokarak stres seviyenizi anında azaltmanıza yardımcı olacaktır.

2. SUÇLULUK DUYMADAN ‘HAYIR’ DEYİN

Bir şeylere 'evet' demeye hazırız, onları yapmak istemesek bile! Ve her ‘hayır’ dediğimizde, bir suçluluk yolculuğuna çıkıyoruz ve kötü olduğumuz için kendimizi suçluyoruz. Bunu alışkanlığı görev edinmeyi yavaş ve istikrarlı bir şekilde bırakın.

Örneğin, iş yerinde çok fazla iş yükünüz mü var? Patronunuz fazladan iş istediğinde daha fazlasını kaldıramayacağınızı bildirin. Çok yorgunsunuz ama bu davete hayır demek istemiyor musunuz? Arkadaşınıza gelemeyeceğinizi bildirin. Kendinizi her zaman gereğinden fazla zorlamanıza gerek yok. Bedeninizin neyi kaldırıp kaldıramayacağını bilmeniz gerekiyor.

3. ÖNCE ÖNEMLİ GÖREVLERİ TAMAMLAYIN

Hepimizin her gün tamamlaması gereken uzun bir görev listesi var. Ama bir şeyleri öncelik sırasına koyup sonra başlasak nasıl olur? En önemli görevlerle başlayın ve diğerlerine geçin. Ayrıca, her şeyi birlikte tamamlamanız gerekmez. Molalar verin ve boşluk bırakın. Önem sırasına göre yaptığınız her iş stres seviyenizi düşürmenize yardımcı olacaktır. Sorumlulukları yerine getirmek sizi kuş gibi özgür bırakır.

4. GÜNÜNÜZÜ BİR GECE ÖNCEDEN PLANLAYIN

Okuldayken çantalarımızı toplar, formamızı hazırlar ve ertesi gün için bir önceki gece hazır olurduk, hatırlıyor musunuz? İş ve diğer görevler söz konusu olduğunda da aynısını yapın. Kıyafetlerinizi seçin, kahvaltınızı hazırlayın ve kendinize günün önemli görevlerini hatırlatın. Bu şekilde ertesi günün bütün kontrolü sizin elinizde olacaktır. Tabii ki, her zaman yeniliklere hazırlıklı olun ve her şeyi olduğu gibi kabullenmeyi öğrenin.

5. KENDİNİZE ZAMAN AYIRMAYI İHMAL ETMEYİN

Kendinizi günlük rutinin yoğunluğuna çok fazla kaptırmış olabilirsiniz, ancak kendinize biraz zaman ayırın. Biraz rahatlayın, bir fincan sıcak çay için, hatta biraz gözlerinizi kapatıp müzik dinleyin. Ayrıca geceleri bir kitapla gevşeyebilir veya sevdiğiniz bir hobi için vakit ayırabilirsiniz. Bunlardan hiç birine zamanınız yoksa, yine bir çözümümüz mutlaka var. Sadece on dakikalık bir nefes egzersizi beyninizi tamamen sıfırlamanıza yardımcı olacaktır.