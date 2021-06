Hayatta bazı şeyleri görmezden gelebilmenin 5 faydası

Yaşam kalitenizi iyileştirmek için görmezden gelebilmenin çok da kötü bir şey olmadığını öğrenmeye ne dersiniz?

Çoğu zaman, bazı şeyleri görmezden gelmek en iyi politika değildir. Örneğin, bazı konularda sessiz kalmak, bir tür duygusal istismar olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, hayatta tamamen görmezden gelmemizin çok daha iyi olacağı bir avuç şey var. Özellikle söz konusu kendinizseniz, önceliklerinizi belirleyerek biraz bencil olmanın hiç kimseye zararı yoktur. Her şeyi ayarında tutarak hem kendinize hak ettiğiniz değeri verebilir hem de karşı tarafın ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. İşte, bazen kafanızı kuma gömmenin size kazandıracakları…

1. HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIR

Çeldiricileri görmezden gelmek, kökleri evrimde olan güçlü bir araçtır. Neyin dikkatimizi hak edip neyin olmadığına karar veririz, çoğunlukla bilinçsizce, çünkü çevremizde dikkatimizi dağıtabileceğimiz çok fazla faktör vardır ve bu da beynin doğru bir şekilde değerlendirebilmesini sağlar. Hayatın bazı yönlerini görmezden gelmek, dikkat yanlılığı nedeniyle yanlış seçimlere yol açabilse de, hayatımızı çok daha kolaylaştırıyor.

2. KENDİNİZ İÇİN DAHA İYİ DÜŞÜNMENİZİ SAĞLAR

Kendi kendimize çok konuşuyoruz. Aslında, iç monolog dakikada 400 kelimeye kadar içerebilir. Bu diyaloglar kendinizi eleştirmekle ilgiliyse, kendiniz hakkında çok daha kötü hissetmenize neden olabilir. Bu tür düşünceleri görmezden gelmeyi veya bir çocuğa veya bir arkadaşınıza söylemeyeceğiniz şeyleri yakalamayı seçerseniz ve aktif olarak kendinize karşı daha nazik olmaya çalışırsanız, çok daha mutlu olacaksınız.

3. STRES SEVİYENİZİ DÜŞÜRÜRSÜNÜZ

Her türlü verinin birkaç saniye içinde iletildiği ve sürekli olarak birçok bilgiye maruz kaldığımız dijital bir çağda yaşıyoruz. Örneğin haberleri izlemek sinir sisteminiz için o kadar streslidir ki, vücudunuz stres hormonları salgılar ve hatta yorgunluk, uyku sorunları gibi semptomlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, yapabileceğiniz şeyleri bırakmak daha iyidir.

4. KONSANTRE OLMANIZA YARDIMCI OLUR

Araştırmalar, beynin neyi arayacağını değil neyi görmezden geleceğini bildiğinde bir işi yapmasının bazen çok daha kolay olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, ne zaman konsantre olmakta sorun yaşarsanız, araştırmacıların dikkat dağıtıcıları kabul etmeyi ve daha fazla konsantre olmaya çalışmak yerine bunu aktif olarak görmezden gelme stratejisini kullanmanızı tavsiye ettiğini unutmayın.

5. DAHA FAZLASINI ELDE EDEBİLİRSİNİZ

Her şeyi mükemmel yapma ve başkalarını memnun etme dürtüsü gibi şeyleri görmezden gelmek, kariyerinizde size kesinlikle yardımcı olabilir. Her şeyi her zaman mükemmel bir şekilde yapmak isteseydik, muhtemelen yeni bir şey denemekten çok korktuğumuz için aynı şeyleri yaparak konfor bölgemizde sıkışıp kalırdık. Herhangi bir alanda gerçekçi olmayan mükemmellik fikri gerçekten unutulmalıdır.