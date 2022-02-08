Louis de Bernières'ın çok okunan kitabı: Kanatsız Kuşlar

Louis de Bernières'ın çok okunan kitabı: Kanatsız Kuşlar

Büyüsü bozulan bir coğrafyada kendini yeniden var etmeye çalışan Türk ulusunun ve onun büyük önderi Mustafa Kemal’in sıra dışı öyküsünü anlatan Kanatsız Kuşlar, çok sevilen bir eser...

Güneybatı Anadolu’nun küçük bir kasabasında, Müslüman ve Hıristiyan toplumu yüzyıllardır barış ve huzur içinde yaşamaktadır.

Kasabada süregelen gizli karasevdalar, farklı inançlardaki iki din insanının bakış açıları, birbirine karışmış ve kaynaşmış iki toplumun ilginç karakterleri Anadolu’nun bu kıyısını dünyanın birçok yerinden ayırmaktadır.

Ne var ki kısa bir süre sonra o büyü bozulur. Savaş korkunç yüzünü din ve milliyetçilik uğruna işlenen katliamlarla gösterir.

Artık açlık ve düşmanlık ortalıkta kol gezmektedir. Ve bu küçük kasabanın dışında askeri dehası ve akıl almaz cesareti ile ülkenin kaderini hayalinde yaşattığı biçimde yeniden çizen bir Mustafa Kemal vardır.

ZAMANIN SEVİLEN YAZARI

Zamanımızın en iyi ve en sevilen yazarlarından olan Louis de Bernières, Kanatsız Kuşlar’daki destansı anlatımı ve derinden etkileyen temalarıyla geçmişimize muhteşem bir yolculuk yaptırıyor.

Sayfa: 656

"HARİKA, SOLUK KESİCİ..."

"Harika, soluk kesici, yürek yaralayıcı olduğu kadar, pırıl pırıl görkemli bir roman... Bernières aşk içinödenen korkunç bedeli, politika ve savaşı büyük bir ustalıkla inceliyor. Olağanüstü bir öykücü..."

The Miami Herald