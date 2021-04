Saçınızın daha hızlı uzamasını sağlayacak 10 yöntem

Pahalı ürünlere ihtiyaç olmadan, günlük uygulayacağınız pratik yöntemlerle saçınızın daha parlak ve uzun olmasını sağlayabilirsiniz.

Dünyanın en uzun saçı 5.627 metredir. O kadar uzun süre uzatmaya çalışmasanız bile, saçınızın uzaması için çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Saçlarını uzatmaya ve durumunu iyileştirmeye çalışanlar, bu işin o kadar da kolay olmadığını bilirler. Sahip olduğunuz saçı biraz daha uzun yapmak istiyorsanız, istenen sonuçları elde etmek için bazı hileler kullanmanız gerekebilir.

1. B12 VİTAMİNİ KULLANIN

Saçınızı uzatamıyorsanız, yeterli B12 vitamininiz olmayabilir. B12 vitamini saç büyümesi ve saç sağlığı için önemlidir. Kuru, ince ve kırılgan saçların nedeni B12 eksikliği olabilir. Saç derisinin ayrıca B12 vitaminine ihtiyacı vardır, aksi takdirde kaşıntı ve hatta kepek oluşabilir. Bu nedenle, vücudunuzdaki seviyelerini normalleştirmek için B12'yi tamamlamayı deneyebilirsiniz. Ama önce bir doktora danışmak daha iyidir.

2. SAÇ DERİNİZE MASAJ YAPIN

Baş masajı kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olur, kan saç köklerine daha iyi akar ve bu saç köklerinin büyümesini hızlandırır. Nazik hareketlerle her yönden parmak uçlarınızla başınıza masaj yapın. Saçınızı yıkarken bile yapabilirsiniz.

3. SAÇINIZI DOĞRU ŞEKİLDE KURUTUN

Saçınızı yıkadıktan sonra havluyla kıvırmamak daha iyidir. Ve hiçbir durumda saçınızı ovalamamalısınız çünkü onu daha kırılgan hale getirebilirsiniz. Sürtmek yerine bir havluyla kurulayın. Havluyu saça nazikçe bastırın ve nemi alın.

4. İPEK YASTIKLARDA UYUYUN

Pamuklu yastık kılıfları saçınızdaki nemi çekip kurutabilir. Ancak ipek bir yastık kılıfı kullanırken bu gerçekleşmez. İpek aynı zamanda saç ile yastık arasındaki sürtünmeyi azaltır ve böylelikle hasarı azaltır.

5. AT KUYRUĞUNUZU DEĞİŞTİRİN

Her gün saçı at kuyruğu şeklinde bağlamak uzamasına engel olabilir. Düşük bir at kuyruğu yapın ve saçınızı aşırı sıkmayın. Gerçek şu ki, at kuyruğunu sıkılaştırdığınızda saçınızı çekersiniz ve öne doğru düşmeye başlayabilir. Ayrıca sürekli aynı yerde saç dökülme ve köklerine zarar verme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Diğer sıkı saç stillerini seviyorsanız, onları gevşetmek ve saçlarınızı periyodik olarak dinlendirmek daha iyidir.

6. SAÇ DERİNİZE İYİ BAKIN

Saç derinize aynı cildiniz kadar özen göstermelisiniz. Bu nedenle, yüz bakım ürünlerinizden hangisinin sizin için doğru olduğunu belirlemeniz gerekir. Ve cildinize uygun bileşime göre saç ürünlerini seçin. Saç derinizin sağlıklı olması için nemlendirilmesi ve uygun pH değerine sahip olması gerektiğini unutmayın.

7. SAÇINIZI SOĞUK SUYLA DURULAYIN

Saçınızı yıkadıktan sonra soğuk suyla durulayın. Saçın güçlenmesine ve daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Ayrıca saçınıza parlaklık katacak ve pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.

8. ZEYTİNYAĞINI DENEYİN

Zeytinyağı saçı mükemmel şekilde besler. Antioksidanlar ve E vitamini açısından zengindir. Saç büyümesine iyi gelir, parlak ve yumuşak olmasını sağlar. 1/4 fincan yağ alın ve birkaç dakika masaj hareketleriyle saç derisine ve saça sürün. Başınızı streç film ile kapatın ve 15-30 dakika bekletin ve ardından şampuanla yıkayın. Zeytinyağını hindistancevizi ve hint yağı, biber ve zencefil ile karıştırabilirsiniz.

9. SAÇINIZI NEMLENDİRİN

Saçınızın iyi uzaması ve dış görünümünü iyileştirmesi için nemlendirilmesi gerekir. Ve yumurta sarısı size yardımcı olabilir. Saçı nemlendirmeye yardımcı olan lesitin içerir. 2 yumurta ve birkaç damla limon suyu kullanın. Köpürene kadar çırpma teli ile karıştırın. Saça uygulayın ve bir streç film ile sarın. Karışımı yarım saate kadar beklettikten sonra soğuk suyla durulayın.

10. BESLENMENİZİ DÜZENLEYİN

Saçınızın sağlıklı olması için sağlığınızı içeriden düşünmeniz gerekir. Bunun için faydalı elementler ve mineraller yemelisiniz. Diyetinize protein (balık, et ve fasulye gibi) ve A ve C vitaminleri (havuç, turunçgiller ve kabak gibi şeylerle) içeren daha fazla yiyecek ekleyebilirsiniz. Ve yeterli miktarda su tükettiğinizden emin olun.