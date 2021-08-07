Semih Gümüş'ün edebiyatın eleştiri kitabı: Çözümleyici Eleştiri

Eleştirmen- yazar Semih Gümüş'ün Çözümleyici Eleştiri kitabı yeni baskı yaparak okurlarla tekrar buluştu.

Semih Gümüş bu kitabında hem ülkemizde yayımlanan önemli eleştiri kitaplarını mercek altına alıyor hem de kendi çözümleyici eleştiri anlayışını bütüncül biçimde ortaya koyma fırsatı buluyor.

Semih Gümüş, eleştirinin artık kitaba ya da kitabın içeriğine odaklanamayacağını, bir metinden yola çıkan eleştirmenin yeni ve yazınsal nitelikler taşıyan başka bir metin yaratması gerektiğini öne sürüyor.

YARATICI METİNLER

Bu anlamda eleştirmenin de başka metinlere bağımlı olmayan, bir tür yaratıcı düşünce insanı olduğunu ortaya koyuyor. Çözümleme, yaratıcı metinlerin bir adım sonrasını, yeni yorumları işaret ediyor.

EDEBİYATIN ELEŞTİRİ KİTABI

Çözümleyici Eleştiri, edebiyatımızın eleştiri kitaplığında kendine özgü bir yer alırken özgün örneklerine sıklıkla rastlamadığımız kuramsal açılımlar getiriyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com