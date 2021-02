Siyah noktalara neden olabilecek 7 faktör

Yağlı ciltlerin korkulu rüyası haline gelen siyah noktaları yok etmeye çalışırken, oluşumunu etkileyen faktörleri ortadan kaldırmaya ne dersiniz?

Cilt sorunları söz konusu olduğunda, en sık görülen sorunlardan biri şüphesiz ki siyah noktalardır. Bu duruma, güneşe maruz kalmaktan genetiğe kadar birçok şey neden olabilir. Genlerimizi değiştiremeyeceğimiz için, cildimize uygun bir bakım gerçekleştirerek bu sorunu ortadan kaldırabiliriz.

Genellikle siyah noktaları tedavi etmeye odaklansak da aslında nelerin sebep olduğunu bilerek problemi ortadan kaldırmayı kolaylaştırabiliriz. İşte, siyah noktalarla savaşırken sizleri sorunun kaynağına götürecek 7 faktör…

1. İÇ MEKAN IŞIKLARI

Çok az bilinen faktörlerden biri iç mekan aydınlatmaları. Kendi evinizin içindeki ışıklara maruz kalmak siyah noktalara neden olabilir. Bunun nedeni, yanan ışığın cildin hiperpigmentasyonunu etkileyebilmesidir. Bu tür ışıklar bilgisayarlarda, TV'lerde ve hatta akıllı telefonlarda mevcuttur. Bunu önlemek için, cilt bakımı rutininizi başlatırken günlük olarak güneş kremi kullanmaya özen gösterin.

2. SİVİLCE OLUŞUMU

Yağlı ciltlerde sık görülen sivilceler, siyah nokta oluşumuna sebep olabiliyor. Sivilce patlatma arzusu karşı konulamaz olsa da bunu yapmamanız çok önemli. Sivilceye uygulanan bu tarz girişimler, cildin melanin üretmesine, siyah lekelere ve hatta yara izlerine neden olabiliyor. Siyah nokta tedavisinde öncelikle sivilceli bir cildiniz varsa, öncelikle dermatoloğa başvurarak sivilce tedavisi olmak yerinde bir karar olacaktır.

3. GÜNEŞ KORUYUCULARI TAZELEMEMEK

Güneşlenirken koruyucu krem kullanmak gerektiği yaygın bir bilgidir. Bazılarımız güneş kreminin her gün (iç mekanlarda bile) kullanılması gerektiğini biliyoruz. Ancak sorun şu ki, çok az kişi güneş kreminin her 2 saatte bir yeniden uygulanması gerektiğini biliyor. Siyah noktaların çoğunun güneşin verdiği hasardan kaynaklandığını göz önünde bulundurarak, sabahtan itibaren her zaman güneş kremi kullanın.

4. ASİT İÇERİKLİ GECE KREMLERİ

Bir dermatoloğa gidip siyah noktalardan şikayet ederseniz, büyük olasılıkla, gece tedavisi için ürünler kullanmanızı önerirler. Bazı ürünler, özellikle asitli olanlar, lekeleri temizleme potansiyeline sahiptir. Ancak aynı zamanda cildinizi tahriş ederek siyah nokta oluşumuna da neden olabilirler.

Gece tedavinizdeki asit cildinizi tahriş etme potansiyeline sahipse, sabahları yüzünüzü yıkayıp ardından güneş kremi uygulayarak çıkarmayı unutmayın.

5. LİMON VE GÜNEŞİN BİRLEŞİMİ

Ciltteki siyah noktaları temizlemek için evde hazırladığınız limon içerikli doğal tarifler bazen beklenen etkiyi göstermeyebilir. Aslında atlanan en önemli faktör şudur; limon suyunun güneşin radyasyonuyla birleştiğinde aslında siyah noktalara neden olabileceği veya onları daha da kötüleştirebileceğidir. Limonda bulunan furanokumarinler ve psoralenler gibi maddeler güneş ışığıyla temas ettiklerinde siyah noktalara neden olur. Bunun olmasını önlemek için her zaman cildinizden limon suyunu iyice yıkayın.

6. ÇOK FAZLA HİDROKİNON VE RETİNOİK ASİT KULLANMAK

Siyah noktaların tedavisi için hidrokinon ve retinoik asit içeren bazı güzellik ürünleri vardır. Sorun şu ki, onları çok uzun süre ve yüksek konsantrasyonlarda kullanmak cildinizi temizlemek yerine kötüleştirebilir. Bununla birlikte, bu ürünlerin nasıl doğru şekilde kullanılacağını anlamak için her zaman bir dermatoloğa danışın.

7. HAMİLELİK

Hamilelik esnasında yaşanan hormonal değişiklikler ciltte birçok probleme sebep olabilir. Bu hormonal değişiklikler ‘kloazma’ veya ‘hamilelik maskesi’ adı verilen sorunlara neden olabilir. Neyse ki, bu siyah noktalar hamilelik sona erdiğinde kaybolma eğilimindedir. Bunun daha da kötüye gitmesini önlemek için daima güneş kremi kullanın.