Yaşlanma karşıtı için önerilen 9 yanlış uygulama

Cildinizdeki yaşlanma belirtilerini geciktirme ve yok etmeye yardımcı olarak bilinen, yaygın olarak kullanılan işe yaramayan bazı uygulamalar…

Yaşlanma karşıtı teknikler söz konusu olduğunda, tavsiyeler asla bitmez: Her gün peeling yapın, yüzünüzü defalarca yıkayın ve karmaşık bir cilt bakımı rutini sürdürün. Bu tavsiyelerin bazıları cildinizin daha iyi görünmesini sağlasa da kırışıklıklar için bir fayda sağlamamaktadır. İşte, yanlış uygulanan bazı cilt bakım yöntemleri;

1. CİLDİNİZE HERGÜN PEELİNG UYGULAYIN

Yüzünüzü peeling yaptıktan sonra cildinizin daha pürüzsüz ve daha genç olduğunu hissediyor olsanız da, bunu her gün yapmayın. Bunu her gün yapmanın sorunu çoğunlukla hassas veya kuru cilde sahip insanlarla ilgilidir. Her gün peeling uygulamak, cildinizde bulunan doğal yağı kaybetmenize sebep olur. Bu nedenle cildinizi her gün peeling yapmaktan kaçının.

2. GÜNEŞ KREMİNİ AZ UYGULAYIN

Genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için güneş kremi kullanmanın çok önemli olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Ama ne kadarı yeterli? Bilim adamlarına göre, insanlar ciltlerinde tavsiye edilen güneş koruyucu miktarının yalnızca % 40'ını kullanıyorlar. Ne kadar güneş kremi kullanacağınızı bilmenin basit bir yolu 2 parmak yöntemini kullanmaktır. Orta ve işaret parmaklarınızın tamamını kaplayacak kadar 2 şerit güneş koruyucu yeterli olacaktır.

3. YÜZÜNÜZÜ SIK SIK YIKAYIN

Yüzünüzü iyice ve sürekli olarak yıkamak aşırı kirliliği giderecek ve genç görünmesini sağlayacaktır, değil mi? Tam olarak değil. Çok fazla yıkamak ciltteki doğal yağları uzaklaştırır ve hatta tahrişe neden olabilir. Uzmanlara göre günde 2 defa iyidir ve en fazla 3 defa idealdir.

4. PAHALI ÜRÜNLER DAHA İYİ SONUÇ VERİR

Pahalı kozmetikler, mutlaka iyi sonuçların alınacağı anlamına gelmez. Elbette, yeni teknoloji biraz yatırım yapmanızı gerektirir, bu da daha yüksek fiyatlara yol açabilir, ancak bu her zaman böyle değildir. Bir yüksek fiyat da şirket reklam, ambalaj veya bileşenlerin toplamı anlamına gelebilir. Bunu bilerek, aynı zamanda makul bir fiyata kozmetik satın alabilir ve yine de istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

5. CİLT BAKIMI RUTİNİ OLUŞURUN

Cildinize iyi bakmak için çok çeşitli güzellik ürünlerine veya karmaşık bir cilt bakımı rutinine sahip olmanız gerekmez. Tıp uzmanlarına göre, sadece nazik bir temizleyiciye, bir yüz peelingine, cilt tipinize göre bir nemlendiriciye, bir retinoid içeren kreme ve tabii ki en az 30 SPF'lik bir güneş kremine ihtiyacınız var.

6. GENÇKEN YAŞLANMA KARŞITI BAKIMA İHTİYAÇ YOKTUR

İnsanların yaptığı bir başka yanlış şey, ciltlerine ancak yaşlanma belirtileri görülmeye başladıktan sonra bakmaktır. Bununla birlikte, yirmili yaşlarımızda önlemeye başlamakta fayda var; sonra altmışlarımızda bunları düzeltmeliyiz. Bununla birlikte, günlük antioksidanlar ve güneş kremi kullanımı genç görünen bir cilt için hayati önem taşır.

7. DAHA FAZLA RETİNOL İYİ SONUÇLAR VERİR

Diyelim ki gece cilt bakımı rutininizi yapıyorsunuz ve cildinizin biraz yardıma ihtiyacı olduğunu hissediyorsunuz. Bu durumda yapmanız gereken, yülsek miktarda retinol içeren bir krem uygulamak, değil mi? Yanlış. Çok fazla uygulama soyulmaya ve kuruluğa neden olabilir. Öyleyse ne kadar kullanmalısınız? Yüzünüzün tamamı için bezelye büyüklüğünde bir damla yeterli olacaktır.

8. KOYU TENLİYSENİZ GÜNEŞ KREMİ KULLANMAYIN

Bu kafa karışıklığına yol açan bir efsanedir. Daha koyu tenli insanlar, daha açık tenli insanlara kıyasla güneşten daha fazla korunuyor olsalar da, görsel olarak o kadar bariz görünmeyen güneş yanıklarına hala yatkındırlar. Ne olursa olsun, sağlıklı, genç görünen bir cilt için herkes en az 30 SPF güneş kremi ile korunmalıdır.

9. GÜNDE 8 BARDAK SU İÇİN

Su, sağlıkta önemli bir rol oynar. Kuru cilt ayrıca yüzünüzü yaşlanmış hissettirir, ancak dehidrasyon kalıcı kırışıklıklara neden olmaz. Uzmanlara göre, kırışıklıkları önlemek için yeterince su içmek, nazik kozmetikler kullanmak ve tabii ki kötü alışkanlıklardan kaçınmak önemlidir.