Kadir İnanır'dan maskeli paylaşım

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır, maskeli fotoğrafını Instagram’dan Amerikalı gökbilimci Carl Sagan’ın “Soluk Mavi Nokta” kitabından dikkat çekici satırlarla yayınladı.

İşte usta oyuncunun paylaşımı:

“Güneş ışınlarına asılmış duran kozmik karanlıkta bir zerre...Gezegenimiz!

"HERKES BURADA"

Üzerinde yaşayan herkes, binlerce din, ideoloji, ekonomik doktrin, her kahraman ve her korkak, uygarlığı kuran ve yıkan herkes, Her kral ve her köylü, aşka düşmüş her çift, her anne ve her baba, umut dolu her çocuk, her mucit ve her kaşif, her bir ahlak hocası, her bir yolsuz politikacı, her süper star her büyük lider, her Aziz ve her günahkar, türümüzün tarihindeki herkes burada yaşadı.

Kozmik sahnenin küçük bir parçasında. Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün, birbirlerini öldürmeye ne meraklıydılar ? Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen.

"BAŞKA YER YOK"

Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok... En azından yakın gelecekte ! Hoşunuza gitsin, gitmesin şuan için barınabileceğimiz başka bir yer yok!” Carl Sagan-Soluk Mavi Nokta” yazdı.