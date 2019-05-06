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Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından yorumlar

Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından bir grup sevinirken, bir bir grup ise yasa boğuldu.

AA & Ensonhaber | 06.05.2019 - 10:06..
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Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından yorumlar

Ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu 86 yaşında vefat etti. Bir süredir Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi gören Mısıroğlu, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

ÜLKEYİ İKİYE BÖLDÜ

Yaşarken söylediği sözleri, düşünceleri çokça tartışılan Kadir Mısıroğlu, vefatıyla da Türkiye için yeni bir tartışma konusu yarattı.

"Vasiyetimdir; M.Kemâl’e zerre muhabbeti olan cenâzeme gelmesin." sözlerinden tepki ve övgüyü bir arada alan Mısıroğlu'nun hayatını kaybetmesine sevinenler de üzülenler de oldu.

Kadir Mısıroğlu’nun cenaze vasiyeti VİDEO

Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından yorumlar

Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından yorumlar

Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından yorumlar

Kadir Mısıroğlu'nun ölümünün ardından yorumlar

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