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Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu

Kadir Şeker'in kurtarmak için cinayet işlediği Ayşe D., ifadesini değiştirdi.

DHA | 11.02.2020 - 16:08..
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Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu

Konya'da Özgür Duran’ı sevgilisi Ayşe D.’yi döverken engellemek istediği sırada çıkan kavgada kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in, tutukluluğuna itiraz edildi.

Şeker'in avukatı tarafından üst mahkemeye verilen itiraz dilekçesinde, tahliye kararı alınması istendi.

Soruşturma kapsamında, Kadir Şeker'in olayda kullandığı bıçak, 6136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında inceleme altına alınırken, Özgür Duran'ın otopsisinde bıçağın nasıl saplandığının belirlenmesi bekleniyor.

KİTAPLARINI İSTEDİ

Öte yandan Kadir Şeker'in olayın ardından cezaevinde okumak için kitaplarını istediği öğrenildi.

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu

SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE KONYA'YA DÖNDÜ

Olayın ardından Antalya'ya giden Ayşe D., adli işlemler için Duran'ın ailesiyle birlikte Konya'ya geri döndü.

KURTARDIĞI KADIN ALEYHİNDE KONUŞTU

İlk ifadesinde sevgilisinin kendisini dövdüğün söyleyen Ayşe D., Özgür Duran'ı sevdiğini belirterek, ''Ben Özgür'le severek birlikte oldum. Onun için üç çocuğumu bıraktım. Bir süre Eskişehir'de yaşadık. Dört ay önce Konya'ya geldik. Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Evden çıkıp, parka gittim. Tek başıma ağlıyordum. Özgür’e ‘Aramızdaki sorunu konuşup, halledelim’ dedim. Özgür yanıma geldi. Bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sıra yanımıza ismini sonradan öğrendiğim Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Özgür'e 'Neden bayanı rahatsız ediyorsun?’ dedi. Özgür de 'Biz birlikteyiz' diye yanıt verdi. ‘Nikahlı karın mı?’ diye sordu. Ben de ‘Evet ablacım, o benim eşim sen git’ dedim. Kadir'in elinde siyah renkli bıçak vardı. Elindeki bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken, aralarında boğuşma yaşandı.'' dedi.

"ORTADA BIÇAK ÇEKECEK BİR DURUM YOKTU"

Arbede sırasında Özgür Duran'ın yere düştüğünü belirten Ayşe D., şunları kaydetti: ''Boğuşma esnasında Özgür yere düştü. Özgür'den kan geliyordu. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizim ki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değil. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, illaki darp izi olurdu. Kadir Özgür'ün kendisini darp ettiğini söylüyor ama Özgür de de darp izleri var. Görünen o ki o da Özgür'e vurmuş. Özgür'ün yüzünde darp izleri vardı. Ortada bıçak çekecek bir durum kesinlikle yoktu. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var? Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. Bir insanı geçmişiyle yargılamamak gerekir. 19 suç kaydı olması, bir insanı kötü yapmaz. Ne yaptıysa uyuşturucu yüzünden yaptı. Ama ben elimden geleni yapıp, onu bu durumdan kurtardım. Bana bu konuda her zaman minnettardı. Güzel bir birlikteliğimiz vardı."

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu

Kadir'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası konuştu VİDEO

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