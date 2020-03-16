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Kağıthane'de kazazedeye şemsiyeli koruma

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, aynı istikamette seyreden otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne vatandaşlar şemsiyeyle koruma yaptı.

İHA | 16.03.2020 - 09:01..
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, Cendere istikametine seyir halinde olan 34 KA 0544 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nurullah Demirci, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yanında seyreden Deniz Demirci idaresindeki 34 BUB 092 plakalı otomobile yandan çarptı.

1 SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Demirci yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar araç içerisindeki yaralı sürücünün yanına giderek kapısını açtı.

Kağıthane'de kazazedeye şemsiyeli koruma

YARALI SÜRÜCÜYE ŞEMSİYELİ KORUMA

Yağmurdan etkilenmesin diye şemsiye açan vatandaşlar ekipler gelene kadar yaralının başında bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale etti.

Kağıthane'de kazazedeye şemsiyeli koruma

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü ardından aracın içerisinden sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kağıthane'de kazazedeye şemsiyeli koruma

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari aracın hava yastıklarının ise patladığı görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kağıthane'de kazazedeye şemsiyeli koruma

Kağıthane'de kazazedeye şemsiyeli koruma

Kağıthane'de kazazedeye şemsiyeli koruma

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