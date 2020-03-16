Kağıthane'de kazazedeye şemsiyeli koruma

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, Cendere istikametine seyir halinde olan 34 KA 0544 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nurullah Demirci, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yanında seyreden Deniz Demirci idaresindeki 34 BUB 092 plakalı otomobile yandan çarptı.

1 SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Demirci yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar araç içerisindeki yaralı sürücünün yanına giderek kapısını açtı.

YARALI SÜRÜCÜYE ŞEMSİYELİ KORUMA

Yağmurdan etkilenmesin diye şemsiye açan vatandaşlar ekipler gelene kadar yaralının başında bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü ardından aracın içerisinden sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari aracın hava yastıklarının ise patladığı görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.