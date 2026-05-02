Kahramanmaraş'ta torpil şakası felakete dönüştü: 92 hektar orman kül oldu, milyonluk ceza geldi

Kahramanmaraş’ta “şaka” amacıyla atılan bir torpil, büyük bir çevre felaketine dönüştü. 2024 yazında çıkan yangında geniş bir kızılçam ormanı yok olurken, olayın sorumlusu hakkında verilen ceza kamuoyunda dikkat çekti.

PİKNİKTE YAPILAN TORPİL ŞAKASI, YANGIN ÇIKARDI

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Arkadaş grubunun piknik yaptığı sırada atılan torpil, kuru otları tutuşturdu. Kısa sürede kontrolden çıkan alevler ağaçlara sıçrayarak geniş bir alana yayıldı.

18 SAATLİK MÜCADELE, 92 HEKTARLIK KAYIP

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 18 saat sonra kontrol altına alınabildi. Ancak bu süreçte 92 hektarlık ormanlık alan tamamen yanarak küle döndü.

Bölgedeki doğal yaşam ve ekosistem ciddi zarar gördü.

ZARAR 43,7 MİLYON LİRA

Yangının ardından başlatılan soruşturmada hazırlanan teknik rapor, felaketin boyutunu ortaya koydu.

Yangına müdahale masrafları ve yeniden ağaçlandırma giderleriyle birlikte toplam kamu zararının 43 milyon 752 bin TL olduğu belirlendi.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZA

Kahramanmaraş Adliyesi’nde görülen davada mahkeme, sanık M.S.’yi “taksirle orman yangınına neden olma” suçundan suçlu buldu.

Sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verilirken, oluşan kamu zararının da tazmin edilmesine hükmedildi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda ateş, torpil ve benzeri yanıcı maddelerin kullanılmasının büyük risk taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

Yaşanan olay, küçük bir ihmalin bile doğa ve ekonomi açısından nasıl büyük sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.