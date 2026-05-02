Erzurum’da avukat bürosunda bıçaklı saldırı: Dehşet anları kamerada
Erzurum’da bir avukatın ofisinde, borç meselesi nedeniyle geldiği öne sürülen kişinin bıçaklı saldırısına uğrama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıdan kurtulan avukat emniyete sığınarak şikâyetçi oldu, şüpheli ise tutuklandı.
Erzurum’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda, banka borcu nedeniyle icra takibi başlatılan K.P., avukat Taha Bağaçlı’nın çalıştığı ofise geldi. Taraflar arasında başlayan görüşme kısa sürede gerginliğe dönüştü.
BIÇAKLI SALDIRI ANI KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde, K.P.’nin bir süre konuşmanın ardından aniden elindeki bıçakla avukata yöneldiği görülüyor. Ofiste bulunan çalışanların müdahale etmeye çalıştığı anlarda ortamda panik yaşanırken, saldırganın hamleleri dikkat çekiyor.
AVUKAT, EMNİYETE SIĞINDI
Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmayı başaran avukat Taha Bağaçlı, iş yerinin karşısında bulunan ilçe emniyet müdürlüğüne sığındı. Burada can güvenliği tehlikesi yaşadığını belirterek şikâyette bulundu.
Bağaçlı, yaşananları şu sözlerle anlattı:
“Bana ‘seni öldürmeye geldim’ diyerek bıçağı boğazıma dayadı. Elinden kurtulup dışarı çıktım, peşimden geldi. Hemen emniyete sığındım.”
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Daha önce adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenilen K.P., olay sonrası yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzurum Barosu, yaşanan saldırının ardından yazılı bir açıklama yaparak olayı kınadı. Olayın hukuk camiasında büyük tepkiyle karşılandığı belirtildi.