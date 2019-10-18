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Kalben'den yeni İbrahim Tatlıses açıklaması

İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısını bir daha söylemeyeceğini açıklayan Kalben'den yeni açıklama geldi.

Haber Merkezi | 18.10.2019 - 07:28..
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Kalben'den yeni İbrahim Tatlıses açıklaması

Şarkıcı Kalben Sağdıç, geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ve bir İbrahim Tatlıses cover'ı olan Haydi Söyle'yi artık konserlerinde okumayacağını söylediği söylemişti. Gelen tepkilerden rahatsız olan Kalben'den flaş İbrahim Tatlıses açıklaması geldi.

"ŞAKA YAPTIM ŞAKA"

Kalben, "Ben sadece konserlerimde herhangi bir şarkıyı söylemek zorunda olmadığımı, bir müzisyen olarak kendi yazdığım şarkıları söyleme özgürlüğümü, bir süredir sadece kendi şarkılarıma odaklanmak istediğimi söyledim. Kibirli bir ozan olmak istediğimi ve ozan olarak yaşayıp ölmek istediğimi söyledim. Kimseyle şahsi bir sorunum yok. Bir şaka yapmıştım, şaka ne yazık ki tatsız oldu. Çünkü insanın kendi cümleleriyle anlatılmıyor bazı şeyler" dedi.

"SERSERİYİM"

'Haydi Söyle' şarkısının sürekli kendisinden istenmesini ilginç bir benzetmeyle anlatan şarkıcı, "20 dinleyici onu istiyor diye 700 dinleyicinin arzularını, bir konserin akışını sürekli değiştirmek zorunda hissedemem. Anam babam gibi memur olmak istesem memur olurdum ama biz serseriliği seçtik. galiba serde biraz asilik var, bu da hiçbir kuruma veya şahsa isyan değildir. Zaten herkes kimin ne olduğunu bilir" dedi.

HAYDİ SÖYLE İLE ÜNLENDİ

Kalben’in “Haydi Söyle” yorumu Youtube’da izlenme rekorları kırmış, müzikseverlerin ilgisi ile de Kalben’in ilk albümünde yer almıştı. Kalben instagramdan yaptığı bir paylaşımda Haydi Söyle’yi bir oğlanı tavlamak için arkadaş arasında birkaç kere söylediğini belirterek “Şarkının sahibi düşünülünce ben gözlüklü feminist olduğumdan bir çelişki doğuyor. Konserlerde şiddetsizliğe davet ediyorum şarkı yoluyla. Ölümden dönmeden ve sevdiklerimizi kaybetmeden öğrenmemiz ümidiyle şiddetsizliği” demişti.

Kalben'den yeni İbrahim Tatlıses açıklaması

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