Göğsüne ok saplanan adam hayata tutundu

Torino kentinde bulunan hastaneye göğüsüne saplanmış okla bilinci açık şekilde başvuran kişi, doktorları hayrete düşürdü. Okun ucunun talihsiz hastanın akciğerinin sol kısmına sıkıştığı tespit edildi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Okun kontrol edilemez bir kan kaybına neden olabileceğini ifade eden doktorlar, okun çıkarılması kararı aldı. İsmi açıklanmayan hasta için oluşturulan ekip, başarılı bir ameliyatla oku çıkararak hastanın hayatta kalmasını sağladı.

Hasta saatler sonra uyandırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hastanın göğüsüne okun nasıl saplandığı ise bilinmiyor.





