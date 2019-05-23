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Göğsüne ok saplanan adam hayata tutundu

İtalya’da göğsüne saplanan 30 santimetrelik okla hastaneye başvuran 47 yaşındaki ismi açıklanmayan hasta, ölümden döndü

İHA | 23.05.2019 - 12:18..
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Torino kentinde bulunan hastaneye göğüsüne saplanmış okla bilinci açık şekilde başvuran kişi, doktorları hayrete düşürdü. Okun ucunun talihsiz hastanın akciğerinin sol kısmına sıkıştığı tespit edildi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Okun kontrol edilemez bir kan kaybına neden olabileceğini ifade eden doktorlar, okun çıkarılması kararı aldı. İsmi açıklanmayan hasta için oluşturulan ekip, başarılı bir ameliyatla oku çıkararak hastanın hayatta kalmasını sağladı.

Hasta saatler sonra uyandırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Hastanın göğüsüne okun nasıl saplandığı ise bilinmiyor.

Göğsüne ok saplanan adam hayata tutundu

Göğsüne ok saplanan adam hayata tutundu

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